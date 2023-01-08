ISW: России далеко до окружения Бахмута, несмотря на определенные успехи

Даже если России удалось продвинуться вперед на шесть километров на северо-запад от Соледара, как утверждают российские "военкоры", то армии РФ все равно еще далеко до того, чтобы взять Бахмут в окружение, указывает ISW.

Если Россия хочет перекрыть пути снабжения в Бахмуте, то ей необходимо взять под контроль шоссе T0513 Северск-Бахмут, которое находится в семи километрах от вооруженных сил РФ.

По мнению экспертов ISW, то, что российской армии удалось в столь короткий срок так далеко продвинуться вперед, принимая во внимание, насколько медленно она продвигалась в регионе Бахмута, нереально.

Аналитики указывают, что для полной блокады Бахмута одним лишь захватом шоссе Сиверск-Бахмут не обойтись.

Напомним, Россия пытается занять город Бахмут в Донецкой области на востоке Украины уже пять месяцев, но успеха так и не добилась. Самые тяжелые бои проходят как раз в районе Бахмута.

Помимо этого аналитики ISW вновь обращают внимание на то, что российский арсенал дальнобойных баллистических и крылатых ракет продолжает сокращаться. Несмотря на это, по мнению экспертов, Россия, вероятно, пока продолжит угрожать украинской инфраструктуре и гражданскому населению.