Последние успехи российских войск в Соледаре у Бахмута не означают, что России удастся окружать Бахмут, несмотря на утверждения Москвы, указывают эксперты американского Института изучения войны (ISW).
ISW: России далеко до окружения Бахмута, несмотря на определенные успехи
Даже если России удалось продвинуться вперед на шесть километров на северо-запад от Соледара, как утверждают российские "военкоры", то армии РФ все равно еще далеко до того, чтобы взять Бахмут в окружение, указывает ISW.
Если Россия хочет перекрыть пути снабжения в Бахмуте, то ей необходимо взять под контроль шоссе T0513 Северск-Бахмут, которое находится в семи километрах от вооруженных сил РФ.
По мнению экспертов ISW, то, что российской армии удалось в столь короткий срок так далеко продвинуться вперед, принимая во внимание, насколько медленно она продвигалась в регионе Бахмута, нереально.
Аналитики указывают, что для полной блокады Бахмута одним лишь захватом шоссе Сиверск-Бахмут не обойтись.
Напомним, Россия пытается занять город Бахмут в Донецкой области на востоке Украины уже пять месяцев, но успеха так и не добилась. Самые тяжелые бои проходят как раз в районе Бахмута.
Помимо этого аналитики ISW вновь обращают внимание на то, что российский арсенал дальнобойных баллистических и крылатых ракет продолжает сокращаться. Несмотря на это, по мнению экспертов, Россия, вероятно, пока продолжит угрожать украинской инфраструктуре и гражданскому населению.
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