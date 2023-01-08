В Финляндии женщина умерла в торговом центре во время задержания ее охранниками

Согласно свидетельствам очевидцев, жертва – женщина. Газета Iltalehti пишет, что она была задержана охранниками.

Очевидцы рассказали, что четверо охранников положили женщину на землю и легли на нее. Позже ее пытались реанимировать.

Убийство по неосторожности

Финская полиция расследует этот инцидент по статье УК "Причинение смерти по неосторожности".

По данным полиции, на основании имеющейся информации в совершении преступления подозреваются несколько человек.

Директор Securitas выразил соболезнования близким жертвы

За безопасность в этом финском торговом центре отвечает компания Securitas. Исполнительный директор Securitas Ярмо Микконен выразил соболезнования близким жертвы. По его информации, охранники выполняли свои обычные обязанности.

"Полиция должна выяснить, что произошло в Iso Omena, – сказал Микконен в интервью Yle. -Это очень прискорбный случай".