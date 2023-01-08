Из-за смены мороза и оттепели на улицах Риги появляются ямы

"До 28 декабря с помощью технологии укладки холодного асфальта было восстановлено 869 квадратных метров, а до 5 января уже более 2000 квадратных метров. При получении телефонного звонка сразу начинается работы. Аварийные ямы исправляются в любом случае, в том числе и сейчас, если выпал небольшой слой снега", - пояснила Рудзика.