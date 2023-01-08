При резкой смене мороза на оттепель на улицах Риги стремительно образуются ямы. Рижане с 26 декабря по 2 января сообщили о 159 опасных ямах, сообщают Latvijas Sabiedriskie mediji.
Из-за смены мороза и оттепели на улицах Риги появляются ямы
Из-за смены мороза и оттепели на улицах Риги появляются ямы
Самоуправление призывает жителей сообщать об опасных ямах Центру управления движением (по круглосуточному телефону 80003600).
Представитель Рижской думы Лелде Рудзика рассказала, что информация немедленно передается дорожным службам, которые обследуют место и выполняют необходимые работы.
"До 28 декабря с помощью технологии укладки холодного асфальта было восстановлено 869 квадратных метров, а до 5 января уже более 2000 квадратных метров. При получении телефонного звонка сразу начинается работы. Аварийные ямы исправляются в любом случае, в том числе и сейчас, если выпал небольшой слой снега", - пояснила Рудзика.
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