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Похоронена женщина, чье тело перепутали в морге больницы Страдиня

rus.tvnet.lv
Похоронена женщина, чье тело перепутали в морге больницы Страдиня
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Розы на гробу. Иллюстративное фото.
Розы на гробу. Иллюстративное фото. Фото: Perova Evgeniya/Shutterstock

Неделю назад в морге клинической университетской больницы Паула Страдиня (PSKUS) были перепутаны тела двух женщин. Семья Сантии не могла попрощаться с мамой, пока не обнаружилось ее местонахождение. В субботу, 7 января, с женщиной удалось попрощаться, сообщает Латвийское телевидение.

В пятницу, 6 января, была проведена эксгумация трупа. Мать Сантии под именем другого лица была похоронена на одном из рижских кладбищ.

В субботу, 7 января, тело мамы Сантии было предано земле.

"Наша мама теперь лежит с миром. Спасибо всем, кто сочувствовал нам и помогал маму найти", - говорит Сантия.

Больница готова семье покрыть расходы на погребение.

Как сообщалось, в декабре в больницу доставили женщину, спасти которую не удалось. После Рождества были запланированы похороны, но только на кладбище стало ясно - в гробу находится тело не умершей родственницы, а другое, однако одетое в одежду, предназначенную для нее.

Расследуется халатность работников морга. Если будет доказана вина, в случае обвинительного приговора за такую халатность предусмотрен штраф, принудительные работы или кратковременное лишение свободы.

Скорее всего, работники потеряют работу в морге. Заявление уже распространено больницей Страдиня.

Однако семья рассматривает возможность обратиться в суд против больницы о компенсации морального вреда.

"Кто-то должен взять на себя ответственность за происходящее, чтобы ничего такого не повторилось. Должно быть уважение как к живым, так и к умершим", - говорит Сантия, дочь покойной.

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