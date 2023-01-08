Похоронена женщина, чье тело перепутали в морге больницы Страдиня

В пятницу, 6 января, была проведена эксгумация трупа. Мать Сантии под именем другого лица была похоронена на одном из рижских кладбищ.

В субботу, 7 января, тело мамы Сантии было предано земле.

"Наша мама теперь лежит с миром. Спасибо всем, кто сочувствовал нам и помогал маму найти", - говорит Сантия.

Больница готова семье покрыть расходы на погребение.

Как сообщалось, в декабре в больницу доставили женщину, спасти которую не удалось. После Рождества были запланированы похороны, но только на кладбище стало ясно - в гробу находится тело не умершей родственницы, а другое, однако одетое в одежду, предназначенную для нее.

Расследуется халатность работников морга. Если будет доказана вина, в случае обвинительного приговора за такую халатность предусмотрен штраф, принудительные работы или кратковременное лишение свободы.

Скорее всего, работники потеряют работу в морге. Заявление уже распространено больницей Страдиня.

Однако семья рассматривает возможность обратиться в суд против больницы о компенсации морального вреда.

"Кто-то должен взять на себя ответственность за происходящее, чтобы ничего такого не повторилось. Должно быть уважение как к живым, так и к умершим", - говорит Сантия, дочь покойной.