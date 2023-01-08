На этой неделе заявление об отставке подал многолетний директор Департамента налогового и таможенного управления Государственной службы доходов (СГД) Каспар Подиньш, против которого осенью было возбуждено дисциплинарное дело в связи с возможными преступлениями в его структурном подразделении, сообщила телепередача TV3 Nekā personīga.
Отстраненный чиновник СГД подал в отставку
В настоящее время последним официальным рабочим днем отстраненного на время расследования дисциплинарного дела Подиньша станет 10 января.
Генеральный прокурор Юрис Стуканс в интервью Nekā personīga также заявил, что в связи с возможными совершенными в налоговой и таможенной полиции СГД противозаконными действиями в расследовании уголовных процессов проверяется ответственность надзирающего прокурора.
"Поэтому оценивается ситуация с существующими уголовными процессами, чтобы понять как со стороны следствия, так и со стороны прокуратуры, достаточно ли мы вовлечены и не должен ли взять на себя ответственность какой-либо прокурор", - сказал Стуканс.
Как сообщалось ранее, предыдущий министр финансов Янис Рейрс в сентябре прошлого года возбудил дисциплинарное дело и отстранил от должности генерального директора СГД Иева Яунземе, а также поручил принять решение об ответственности и отстранении Подиньша на время проверки с учетом произошедших задержаний в налоговой и таможенной полиции СГД.
Рейрс отметил, что задержана организованная преступная группа, состоящая из высокопоставленных сотрудников СГД. Задержанные, к которым суд применил заключение под стражу, не являются инспекторами низкого уровня или какими-либо отдельными таможенниками, а высоко-поставленными должностными лицами, работающими под прямым руководством директора департамента, который в свою очередь подчиняется непосредственно генеральному директору.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в прошлом году провело уголовно-процессуальные действия на нескольких объектах, в том числе СГД. Эти следственные действия были проведены в начале июня в начатом уголовном процессе по подозрению о возможном взяточничестве в крупном размере в группе лиц по предварительному сговору. Во время уголовного процесса были задержаны три лица, а еще два человека получили право на защиту. К двум из этих лиц было применено заключение под стражу.
Более подробную информацию об этом деле KNAB не предоставил, но информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA, свидетельствует о том, что в деле был арестован начальник Первого следственного отдела Управления по расследованию финансовых преступлений Департамента налоговой и таможенной полиции СГД Интар Шталбергс.
Nekā personīga ранее сообщало, что осенью 2021 года владелец предприятия Stiga RM Андрис Рамолиньш получил сигнал о том, что против него готовится заказное уголовное дело. Через несколько месяцев Рамолиньша действительно разыскала следователь налоговой и таможенной полиции и сообщила, что против семейных предприятий предпринимателя начат уголовный процесс.
"Мне все эти условия рассказали - арестовать все, что принадлежит нам, и не как юридическим, а как физическим лицам. Обязательно надо задержать меня на 48 часов, это самое меньшее. И чтобы в момент выполнения заказа все было "слито" прессе. Самый большой акцент был на этой максимальной публичности. Потому что это может нанести вред нам, как предпринимателям", - сообщил Рамолиньш информацию, имеющуюся в его распоряжении.
Должностное лицо СГД изложило предпринимателю предложение - если он заплатит, сможет договориться о времени обысков и задержания и подготовиться к ним. На это потребовалось 100 000 евро.
По имеющимся в распоряжении передачи сведениям, в заключение под стражу в связи с делом о взяточничестве попала также сотрудница СГД Инита Луре, которая работала в финансовой полиции с 2005 года. В СГД она была заместителем руководителя первой части расследования.
Обыски KNAV проходили и в доме еще одного должностного лица СГД - Яниса Акментиньша. Бывший работник Государственной службы безопасности в налоговой и таможенной полиции работал следователем.
В свою очередь, предпринимателю известно, кто стоит за этим заказом - это раскрыла сама сотрудница СГД, сказав, что действует по поручению "серого кардинала" находящейся у власти политической силы. Имя конкретного заказчика предприниматель не раскрыл, ссылаясь на тайну расследования.
Прокуратура подтвердила, что в отношении предприятий семьи предпринимателя Рамолиньша действительно был возбужден сфабрикованный уголовный процесс. Прокурор в течение двух месяцев после этого отменил это незаконное решение следователя налоговой и таможенной полиции.
В то же время решение об отстраненном генерального директора СГД Яунземе по-прежнему не принято - это будет сделано в пятницу, 13 января, агентству LETA на этой неделе заявил новый министр финансов Арвил Ашераденс.
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