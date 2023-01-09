Военный эксперт: страны Балтии должны быть готовы к новой российской агрессии

Командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем написал в Facebook, что Эстония не имеет права недооценивать агрессивность России и нет оснований полагать, что ее поражение в Украине будет означать конец угрозы для нашей страны.

"Пока отложим в сторону сценарий, когда войска физически покинули территорию Украины, но у России еще есть возможность бомбить на расстоянии. Представим себе, что война хотя бы на какое-то время "замрет" у государственных границ 2014 года", - пишет генерал-лейтенант Мартин Херем. По его мнению даже позитивный сценарий окончания войны в Украине не означает установления долгого мира и угроза есть даже для стран НАТО.

"Во-первых, РФ официально и публично объявило большую часть Украины своей территорией. Трудно представить, какое оправдание даст РФ для прекращения боевых действий, когда эти территории перестанут контролироваться", - считает Херем.

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"Во-вторых, изменилось оправдание войны. Если изначально хотели денацифицировать и демилитаризовать "опасную Украину" и это было в основном связанно с украинским правительством, то сейчас такие выражения больше не используются", - пишет Херем. По его мнению из России все чаще слышатся заявления о "сатанистах и ​​педофилах из НАТО или ЕС", против которых Россия воюет.