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Военный эксперт: страны Балтии должны быть готовы к новой российской агрессии
Фото: Ivars Soikāns/LETA
rus.postimees.ee
Военный эксперт: страны Балтии должны быть готовы к новой российской агрессии
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Командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем написал в Facebook, что Эстония не имеет права недооценивать агрессивность России и нет оснований полагать, что ее поражение в Украине будет означать конец угрозы для нашей страны.

"Пока отложим в сторону сценарий, когда войска физически покинули территорию Украины, но у России еще есть возможность бомбить на расстоянии. Представим себе, что война хотя бы на какое-то время "замрет" у государственных границ 2014 года", - пишет генерал-лейтенант Мартин Херем. По его мнению даже позитивный сценарий окончания войны в Украине не означает установления долгого мира и угроза есть даже для стран НАТО.

"Во-первых, РФ официально и публично объявило большую часть Украины своей территорией. Трудно представить, какое оправдание даст РФ для прекращения боевых действий, когда эти территории перестанут контролироваться", - считает Херем.

Фото: AP/Scanpix

"Во-вторых, изменилось оправдание войны. Если изначально хотели денацифицировать и демилитаризовать "опасную Украину" и это было в основном связанно с украинским правительством, то сейчас такие выражения больше не используются", - пишет Херем. По его мнению из России все чаще слышатся заявления о "сатанистах и ​​педофилах из НАТО или ЕС", против которых Россия воюет.

"В-третьих, изменилось отношение к украинцам как к народу. С летних месяцев российские СМИ все чаще стали высмеивать страдания украинского народа (а не власти)", - считает он. Например, политики на российском государственном телевидении обещают на Рождество отправить киевлянам ракету. В ситуации, когда миллионы украинцев остались без электричества, в новостях смеются над тем, что украинцы не умеют пользоваться генераторами или газовыми плитами и тем самым возникают пожары.

"Несмотря на большие потери в живой силе и технике, Россия имеет достаточный потенциал для нанесения военного удара по некоторым своим соседям", - пишет Херем и добавляет, что, объявив мобилизацию, правительство России может также увеличить нагрузку и производительность соответствующих промышленных предприятий.

"Неважно, будет ли Эстония атакована старыми танками Т-62 или новенькими Т-90 - для их уничтожения все равно понадобятся ракеты Javelin или Eurospike. То же самое относится и к солдатам противника, авиационным средствам и прочему - нам по-прежнему необходимо оружие, боеприпасы и возможность их применения против массы солдат противника", - считает Командующий Силами обороны и приходит к заключению, что Эстония должна постоянно и планомерно развивать свой военные возможности, чтобы быть готовыми противостоять нападающему на нас противнику. "Масса была и остается их преимуществом".

"Исходя из вышеизложенного, мы не имеем права недооценивать агрессивность России и в будущем, а также нет оснований полагать, что поражение россиян в Украине положит конец угрозе для нашей страны. Не существует серебряной пули против такой угрозы. Но дать отпор можно. И, наверное, подготовившись к ней, ее даже можно предотвратить. Во всяком случае, силы обороны сделают для этого все возможное", - заключил Херем.

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