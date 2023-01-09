В минувшую среду, 4 января, Служба государственной безопасности Латвии (VDD) задержала сторонника России, чья деятельность в интернет-среде, по оценке VDD, была направлена на разжигание ненависти к латышам и украинцам, а также на оправдание и прославление войны, развязанной Россией против Украины, сообщила служба.
Служба госбезопасности задержала прокремлевского "тиктокера"
По имеющейся в распоряжении агентства LЕТА информации, задержанным является Эдгар Блейдерс. 4 января VDD провела в одном из связанных с названным лицом объектов санкционированные судом процессуальные действия, в ходе которых были изъяты различные носители информации.
Уголовное дело в отношении Блейдерса возбуждено по обвинению в публичном оправдании и прославлении возможных преступлений против мира, военных преступлений и разжигании межнациональной розни.
Информация, собранная VDD за длительный период, свидетельствует, что лицо действовало целенаправленно и планомерно. VDD обнаружила несколько профилей, созданных задержанным на платформе видеохостинга TikTok. В опубликованных в этих профилях видеоматериалах и прямых эфирах задержанный распространял дезинформацию о происходящем в Латвии, враждебно отзывался о латышах и украинцах, а также восхвалял российские вооруженные силы и войну России против Украины.
VDD присвоила лицу статус подозреваемого. 6 января суд вынес решение о помещении подозреваемого под стражу, определив, что мера пресечения может быть изменена, если в течение одного месяца будет внесен залог в размере 3500 евро.
Следствие по уголовному процессу продолжается, VDD будет предоставлять дополнительную информацию. Служба напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина не будет признана в установленном законом порядке.
Что делал Эдгар Блейдерс?
Агентство LЕТА убедилось, что содержание видеоматериалов, размещенных мужчиной в социальных сетях, в основном воспроизводит кремлевские нарративы о недостатке демократии в Латвии. В видео он заявил на латышском и русском языках, что в Латвии нет свободы, и выступил за сотрудничество между Латвией и Россией. Подозреваемый также переживает по поводу сноса памятника Победы в Риге, после которого он назвал Латвию "неонацистской страной, разжигающей ненависть".
Мужчина рассказал, что родился в Латвии в 1989 году и думал, что в стране царят мир и согласие, но "33 года ошибался, ведь страна является союзником неонацизма и фашизма". Используя ненормативную лексику он гневно отзывался о "русофобии и национализме в Латвии".
В одном из роликов он заснял корабль ВМС Латвии в Лиепае, произнеся на фоне знаменитую фразу украинского пограничника в адрес российского военного корабля, при этом в заменив в тексте "русский корабль" на "латвийский". Также мужчина публикует записи российских исполнителей, поддерживающих кремлевский режим, например, песню "Я русский" певца, выступающего под псевдонимом Shaman, в которой автор песни заявляет, что он русский "всему миру назло".
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