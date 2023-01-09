Служба госбезопасности задержала прокремлевского "тиктокера"

Что делал Эдгар Блейдерс?

Агентство LЕТА убедилось, что содержание видеоматериалов, размещенных мужчиной в социальных сетях, в основном воспроизводит кремлевские нарративы о недостатке демократии в Латвии. В видео он заявил на латышском и русском языках, что в Латвии нет свободы, и выступил за сотрудничество между Латвией и Россией. Подозреваемый также переживает по поводу сноса памятника Победы в Риге, после которого он назвал Латвию "неонацистской страной, разжигающей ненависть".

Мужчина рассказал, что родился в Латвии в 1989 году и думал, что в стране царят мир и согласие, но "33 года ошибался, ведь страна является союзником неонацизма и фашизма". Используя ненормативную лексику он гневно отзывался о "русофобии и национализме в Латвии".

В одном из роликов он заснял корабль ВМС Латвии в Лиепае, произнеся на фоне знаменитую фразу украинского пограничника в адрес российского военного корабля, при этом в заменив в тексте "русский корабль" на "латвийский". Также мужчина публикует записи российских исполнителей, поддерживающих кремлевский режим, например, песню "Я русский" певца, выступающего под псевдонимом Shaman, в которой автор песни заявляет, что он русский "всему миру назло".