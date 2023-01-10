Колющая боль, побелевшая кожа и риск гангрены: что можно и нельзя делать при обморожении

Признаки локального и общего обморожения

Первым симптомом локального обморожения является покалывание и болезненные ощущения в коже. Постепенно кожа начинает терять чувствительность, боль исчезает, все немеет. Кожа становится чешуйчато-белой, твердой на ощупь, жесткой.

При обморожении первой и второй степени кожа становится белой. В этом случае ткани еще можно спасти. Однако в случае третьей степени, когда кожа становится пурпурно-синей, часть тела обычно нельзя спасти, и ее ампутируют. Узнать о серьезности травмы можно только после того, как конечность оттает.

Первичным симптомом общего обморожения является мышечный тремор. Если температура тела упала ниже 32 градусов, мышцы перестают дрожать. Человек становится сонным, может потерять сознание. Дыхание замедляется и становится настолько ровным, что может показаться, что оно остановилось. Пульс настолько слабый и медленный, что измерить его очень сложно.

Как согреть отмороженное место?

При локальном обморожении необходимо как можно скорее оказать первую помощь и согреть пострадавшего, так как обморожение может вызвать необратимую потерю чувствительности и гангрену тканей. В случае как локального, так и общего обморожения необходимо реагировать быстро, но действовать спокойно, чтобы избежать усугубления возможного повреждения тканей в результате слишком быстрой смены температуры.

При локальном обморожении замерзшие места можно поместить в теплую воду (теплую, а не горячую: температура воды должна быть около 20-37 градусов), например, сделав ванночку для ног или рук. Если невозможно отвести человека в теплое помещение или сделать ванночку, следует наложить теплую объемную повязку. Это означает, что в случае замерзшей руки пальцы должны быть отделены друг от друга с помощью объемной повязки. Так они согреются быстрее. Ни в коем случае нельзя помещать замерзшее место под горячую воду, в духовку или прикладывать к другому источнику тепла - кожа от переохлаждения теряет чувствительность, что увеличивает риск получения ожога.