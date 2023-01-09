Передано в суд дело против бывших членов правления LDz, в том числе Магониса

Как выяснило агентство LETA, по делу проходят Магонис, Эдвин Берзиньш, Айвар Стракшас и Эрик Шмукстс.

Бывших должностных лиц обвиняют в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях, что повлекло тяжелые последствия,

так как государству нанесен материальный ущерб на сумму более 1,5 млн евро, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Согласно обвинению, должностные лица правления LDz добились создания нового исполнительного органа - совета президентов, передали ему права и обязанности, входившие в компетенцию правления, с целью получения дополнительных доходов за выполнение своих прямых обязанностей, за что уже получали зарплату.

В период с 1 января 2013 года по 18 августа 2019 года обвиняемые должностные лица злоупотребляли служебным положением в корыстных целях, одновременно занимая должности в правлении и совете президентов, в результате чего незаконно получали дополнительный доход.

Дело передано на рассмотрение в Рижский городской суд.

Как сообщалось, в LDz был создан совет президентов, который Конституционный суд признал незаконным, но этот совет так и не был ликвидирован.

Совет президентов LDz просуществовал девять лет, с сентября 2010 года по октябрь 2019 года. Это была структурная единица, которой были искусственно переданы функции правления. 17 октября 2019 года правление LDz приняло решение о прекращении деятельности совета президентов.

Во время существования совета президентов до 2015 года председателем правления компании был Угис Магонис, а с 2016 по 2019 год - Берзиньш. В правление входили Айвар Стракшас и Эрик Шмукстс.

В мае 2019 года тогдашний министр транспорта Талис Линкайтс выразил недоверие Берзиньшу, Стракшасу и Айнису Стурманису. В начале 2020 года Линкайтс обратился в Генеральную прокуратуру.

Также Магонис обвиняется в коррупции вместе с эстонским бизнесменом Олегом Осиновским. Суд первой инстанции оправдал обоих, но прокуратура подала протест. Рижский окружной суд планирует продолжить рассмотрение дела 2 февраля.