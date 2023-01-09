Утверждения Минобороны России о проведении ответной операции в Краматорске - ложь, считает Институт изучения войны США (ISW).
Фото ⟩ ISW: российская "операция возмездия" в Краматорске - ложь
В воскресенье, 8 января, Минобороны России заявило, что Россия провела успешную "операцию возмездия", тем самым отреагировав на атаку украинских вооруженных сил на место дислокации российских солдат в Макеевке. Пресс-секретарь Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что более 600 украинских военных погибли в общежитии в Краматорске в результате ударов российской армии.
Однако в понедельник, 9 января, эксперты ISW заявили, что слова России - ложь.
"Минобороны России ложно заявило, что ответный удар был нанесен по нескольким пунктам временной дислокации украинских войск в Краматорске Донецкой области, в результате чего погибло более 600 украинских военнослужащих. Это утверждение является ложным – финский репортер побывал 8 января на месте удара в Краматорске и отметил, что удар пришелся по пустой школе", – говорится в сводке ISW.
Аналитики ссылаются на корреспондента финской телекомпании Yle Антти Куронена. Корреспонденты CNN и Reuters также не обнаружили в этом районе человеческих жертв или следов серьезных повреждений. Украинские вооруженные силы также отрицают, что Россия осуществила такую атаку.
Venäjä väittää, että se tappoi satoja ukrainalaisia sotilaita ohjusiskussa tähän kouluun Kramatorskissa. Olen paikalla ja vähän outoa, että rakennusta ei ole edes eristetty. Paikalliset eivät myöskään nähneet ambulansseja täällä aamulla. 1/3 pic.twitter.com/YHGxVy1ca6— Antti Kuronen (@YLEKuronen) January 8, 2023
Kuulin räjähdykset eilen illalla kun tähänkin kohteeseen iskettiin. Suuri kraateri (mahdollisesti S-300) koulun edustalla. Ei suoraa osumaa. Sotilaskontaktit kävivät aamulla paikalla ja heidän mukaansa koulu oli tyhjä. 2/3 pic.twitter.com/eKDCnB8MaL— Antti Kuronen (@YLEKuronen) January 8, 2023
Toinen ohjus iskeytyi näiden vanhojen autotallien edustalle. Täytyy sanoa, että tässä vaiheessa luotan enemmän omiin havaintoihini ja Ukrainan lausuntoihin, kuin Venäjän puolustusministeriön väitteeseen yli 600 kuolleesta ukrainalaissotilaasta. pic.twitter.com/k3xR9s2nNS— Antti Kuronen (@YLEKuronen) January 8, 2023
Несколько прокремлевских Telegram-каналов также обвинили Минобороны России во лжи.
Минобороны России не впервые использует формулировку "операция возмездия". В свое время это была "месть" Украине за удар по Крымскому мосту.
Галерея: Краматорск, Украина
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