Фото ⟩ ISW: российская "операция возмездия" в Краматорске - ложь

В воскресенье, 8 января, Минобороны России заявило, что Россия провела успешную "операцию возмездия", тем самым отреагировав на атаку украинских вооруженных сил на место дислокации российских солдат в Макеевке. Пресс-секретарь Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что более 600 украинских военных погибли в общежитии в Краматорске в результате ударов российской армии.

Однако в понедельник, 9 января, эксперты ISW заявили, что слова России - ложь.

"Минобороны России ложно заявило, что ответный удар был нанесен по нескольким пунктам временной дислокации украинских войск в Краматорске Донецкой области, в результате чего погибло более 600 украинских военнослужащих. Это утверждение является ложным – финский репортер побывал 8 января на месте удара в Краматорске и отметил, что удар пришелся по пустой школе", – говорится в сводке ISW.

Аналитики ссылаются на корреспондента финской телекомпании Yle Антти Куронена. Корреспонденты CNN и Reuters также не обнаружили в этом районе человеческих жертв или следов серьезных повреждений. Украинские вооруженные силы также отрицают, что Россия осуществила такую ​​атаку.