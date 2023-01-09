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Фото ⟩ ISW: российская "операция возмездия" в Краматорске - ложь

rus.tvnet.lv
ISW: российская "операция возмездия" в Краматорске - ложь
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Война в Украине
Война в Украине Фото: Reuters/ScanPix

Утверждения Минобороны России о проведении ответной операции в Краматорске - ложь, считает Институт изучения войны США (ISW).

В воскресенье, 8 января, Минобороны России заявило, что Россия провела успешную "операцию возмездия", тем самым отреагировав на атаку украинских вооруженных сил на место дислокации российских солдат в Макеевке. Пресс-секретарь Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что более 600 украинских военных погибли в общежитии в Краматорске в результате ударов российской армии.

Однако в понедельник, 9 января, эксперты ISW заявили, что слова России - ложь.

"Минобороны России ложно заявило, что ответный удар был нанесен по нескольким пунктам временной дислокации украинских войск в Краматорске Донецкой области, в результате чего погибло более 600 украинских военнослужащих. Это утверждение является ложным – финский репортер побывал 8 января на месте удара в Краматорске и отметил, что удар пришелся по пустой школе", – говорится в сводке ISW.

Аналитики ссылаются на корреспондента финской телекомпании Yle Антти Куронена. Корреспонденты CNN и Reuters также не обнаружили в этом районе человеческих жертв или следов серьезных повреждений. Украинские вооруженные силы также отрицают, что Россия осуществила такую ​​атаку.

Несколько прокремлевских Telegram-каналов также обвинили Минобороны России во лжи.

Минобороны России не впервые использует формулировку "операция возмездия". В свое время это была "месть" Украине за удар по Крымскому мосту.

Галерея: Краматорск, Украина

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