Министр: ликвидировать рельсы российского стандарта в Латвии пока рано

"Нет. Пока рано об этом говорить, потому что такая же колея есть и в Украине, например. Я очень верю, что война в Украине закончится и мы сможем сыграть большую и важную роль в восстановлении этой страны. Наши порты и железные дороги могут быть использованы, чтобы снабжать Украину строительными материалами и многим другим", - сказал Витенбергc, добавив, что нельзя исключать смену политического режима в России и Беларуси.