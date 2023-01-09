Говорить о ликвидации в Латвии рельсов российского стандарта или шириной 1520 миллиметров было бы преждевременно, заявил министр сообщения Янис Витенбергc в интервью агентству LETA.
Министр: ликвидировать рельсы российского стандарта в Латвии пока рано
Так он прокомментировал решение министров транспорта Европейского союза (ЕС) о том, что страны Балтии к 2025-2026 гг. должны разработать план перевода железных дорог на европейские стандарты колеи.
Он отметил, что выбор сближения с европейской железнодорожной сетью был сделан более 10 лет назад, когда было принято решение о реализации железнодорожного проекта Rail Baltica, так как этот проект имеет европейский стандарт или ширину колеи 1435 миллиметров. Вся остальная железнодорожная инфраструктура Латвии направлена в сторону России и Беларуси, поэтому, как пояснил Витенбергc, очень важно, чтобы Rail Baltica давала возможность обеспечить непрерывным потоком как пассажирские, так и грузовые перевозки в Европу.
"Если говорить о переходе всей железнодорожной сети [на европейский стандарт колеи], то это уже многомиллиардный проект и оплатить его из государственного бюджета практически нереально. Поэтому вопрос еще и в том, что ждет ЕС и какое будет его участие и софинансирование, чтобы можно было проводить такие работы", - сказал министр, добавив, что будущее, конечно же, за соединением Rail Baltica к как можно большему количеству объектов, важных для развития народного хозяйства Латвии.
Витенбергc заявил, что в настоящее время ситуация изучается, но пока рано говорить, сколько это может стоить.
На вопрос, есть ли план ликвидации рельсов российского стандарта, министр транспорта ответил отрицательно.
"Нет. Пока рано об этом говорить, потому что такая же колея есть и в Украине, например. Я очень верю, что война в Украине закончится и мы сможем сыграть большую и важную роль в восстановлении этой страны. Наши порты и железные дороги могут быть использованы, чтобы снабжать Украину строительными материалами и многим другим", - сказал Витенбергc, добавив, что нельзя исключать смену политического режима в России и Беларуси.
Уже сообщалось, что к 2025-2026 годам страны Балтии должны будут разработать план преобразования сети железнодорожных путей российского стандарта или шириной 1520 миллиметров в соответствии с европейскими стандартами, решили министры транспорта ЕС в начале декабря.
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