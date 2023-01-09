Видео ⟩ Конфликт в аэропорту между таксистом и пассажирами. Полиция комментирует

Видео: Конфликт между таксистом и пассажирами в аэропорту "Рига"

Читатель рассказал порталу TVNET, что видеозапись конфликта была сделана в четверг, 5 января, в аэропорту "Рига". Видео длится около двух минут.

Видео начинается с того, что два человека - женщина и мужчина - открывают дверь такси компании Baltic Taxi. Женщина садится внутрь и они спрашивают, занят ли водитель. На видео слышно, как водитель сразу отвечает, что он занят. Мужчина продолжает говорить, что их нужно отвезти на ближайшую стоянку.

Таксист подходит к машине и просит женщину выйти из нее. Та отвечает, что хочет ехать именно на этом такси, на что водитель говорит: "Я не хочу ехать с вами".

Женщина отказалась выходить из машины, после чего таксист попытался вытащил ее за рукав на улицу. На видео слышно, что женщина отреагировала на это матерными словами на русском языке.

Женщина пригрозила вызвать полицию, а таксист предложил ей выбрать другое такси.

Портал TVNET связался с Государственной полицией, которая сообщила, что 5 января в полицейский участок аэропорта "Рига" поступила жалоба на конфликтную ситуацию в аэропорту. Полиция начала расследование инцидента для выяснения обстоятельств.

С другой стороны порталу TVNET пока не удалось связаться с представителями Baltic Taxi.