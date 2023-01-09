Видео ⟩ В Адажи продолжают тонуть автомобили. Реконструкция канала за 3 млн евро не помогла

После наводнения жители Адажи считают, что самоуправление должно построить плотину. Однако местные жители также не понимают, выполняет ли какую-то функцию перестроенный канал Гауя - Балтэзерс. Недавно он был отремонтирован за 3,37 миллиона евро.

Было обещано, что канал "защитит от затопления территорию Адажского края площадью 290 га, а также снизит риск затопления около тысячи жителей".

Эти обещания, однако, являются пустым звуком для жителей Адажи, дома которых расположены на улице Нурниеку, находящейся примерно в километре вверх по течению.

После восстановления канала имущество жителей улицы Нурниеку несколько раз затапливалось, в том числе в январе этого года, что привело к убыткам.

"Второй год подряд не работает. В этом году утонули три машины", - говорит житель с улицы Нурниеку.

Руководитель проекта реконструкции канала, представитель компании Meliorprojekts, утверждает, что канал выполняет свою функцию.

Он объясняет, что это что-то вроде дренажа, по которому вода сливается с участков, прилегающих к каналу. Когда уровень воды в Гауе поднимается, шлюзы закрываются, что предотвращает затопление прилегающих к каналу территорий.

Но, несмотря на объяснения, местные жители все еще ждут, когда власти построят основательную плотину.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)