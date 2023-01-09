Польша создает новую дивизию на границе с Беларусью

В граничащем с Беларусью и Литвой Подляском воеводстве на северо-востоке Польши создается новое воинское соединение - Первая дивизия пехоты легионов. Об этом сообщил в понедельник, 9 января, в столице воеводства Белостоке вице-премьер, министр национальной обороны страны Мариуш Блащак. Численность личного состава дивизии он не назвал, однако именно дивизии, насчитывающие от 10 до 15 тысяч солдат и офицеров, являются крупнейшими формированиями в вооруженных силах Польши в мирное время.

Необходимость в новой дивизии Блащак объяснил тем, что за восточной границей Польши происходит "попытка восстановить Российскую империю", которую министр назвал "империей зла" - вне зависимости от того, "белая она, красная или - как теперь - Путина". Задачей нового формирования будет "эффективное сдерживание агрессора", чтобы тот не посмел "напасть на нашу страну", подчеркнул польский политик.

Дивизию предполагается оснастить американскими танками Abrams и южнокорейскими танками K-2, чтобы “максимально использовать современное вооружение, которое уже поступает в Польшу”. Исходя из опыта нынешней войны, особое внимание предполагается уделить артиллерии. В созданную при дивизии артиллерийскую бригаду войдут самоходные польские гаубицы Krab и южнокорейские самоходные гаубицы К9.