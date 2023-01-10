7 декабря прошлого года со своего места работы на Закюсале, здания Латвийского телевидения, вышел журналист Кристерс Дзинтарс 2000 года рождения. Спустя месяц после исчезновения парня его сестра Кития поделилась своими размышлениями, опубликовав пост в Facebook.
"Боль, нехватка, жалость, незнание". Сестра пропавшего Кристерса поделилась эмоциональным посланием
Кития пишет: "Прошел уже месяц. Нашла ли я настоящие слова и ответы? Наверное нет.
Боль, нехватка, жалость, незнание, замешательство. Слова, описывающие каждый наш день и каждую бессонную ночь.
Самый тяжелый, мучительный месяц в моей жизни и еще больше - в жизни мамы. Она у меня крепкая, однако и у крепких людей могут иссякнуть силы, если пережить такое.
Хватит ли сил? Да. Мы будем сильными и будем помогать друг другу. Но с комком безмерной боли в сердце. Хватит ли нам в этом периоде жизни друг друга? Нужно признать, что нет. Спасибо всем, кто каждый день рядом с нами, кто ласкает, слушает, согревает, дает горячую пищу, задает вопросы, мотивирует, дает советы, поддерживает и дает нам понять, как сильно мы любими и желанны в любое время суток. Мы любим вас.
Важно верить в чудо, но в то же время не потерять реальный разум. Братик, вне зависимости от того, есть ли ты где-то среди нас, или же отправился навестить папу на краю облака, ты был, есть и всегда будешь нашим ангелочком на земле. Такой неподдельный, настоящий, светлый, искренний, честный, переполненный позитивом и любовью. Может быть, ты был слишком хорош для этого мира?
И все-таки... - чудеса случаются. Будет ждать, надеяться, бороться, пока не найдем".
Напомним, Государственная полиция разыскивает без вести пропавшего Кристерса Дзинтарса 2000 года рождения, который 7 декабря в 9:30 вышел со своего места рбаоты в Риге, на Заклюсале.
Он был одет в темно-зеленую зимнюю куртку, темные штаны, ботинки, возможно, белую шапку или другого цвета шапку. Носил очки.
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