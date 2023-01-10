"Боль, нехватка, жалость, незнание". Сестра пропавшего Кристерса поделилась эмоциональным посланием

Кития пишет: "Прошел уже месяц. Нашла ли я настоящие слова и ответы? Наверное нет.

Боль, нехватка, жалость, незнание, замешательство. Слова, описывающие каждый наш день и каждую бессонную ночь.

Самый тяжелый, мучительный месяц в моей жизни и еще больше - в жизни мамы. Она у меня крепкая, однако и у крепких людей могут иссякнуть силы, если пережить такое.

Хватит ли сил? Да. Мы будем сильными и будем помогать друг другу. Но с комком безмерной боли в сердце. Хватит ли нам в этом периоде жизни друг друга? Нужно признать, что нет. Спасибо всем, кто каждый день рядом с нами, кто ласкает, слушает, согревает, дает горячую пищу, задает вопросы, мотивирует, дает советы, поддерживает и дает нам понять, как сильно мы любими и желанны в любое время суток. Мы любим вас.

Важно верить в чудо, но в то же время не потерять реальный разум. Братик, вне зависимости от того, есть ли ты где-то среди нас, или же отправился навестить папу на краю облака, ты был, есть и всегда будешь нашим ангелочком на земле. Такой неподдельный, настоящий, светлый, искренний, честный, переполненный позитивом и любовью. Может быть, ты был слишком хорош для этого мира?

И все-таки... - чудеса случаются. Будет ждать, надеяться, бороться, пока не найдем".

Напомним, Государственная полиция разыскивает без вести пропавшего Кристерса Дзинтарса 2000 года рождения, который 7 декабря в 9:30 вышел со своего места рбаоты в Риге, на Заклюсале.

Он был одет в темно-зеленую зимнюю куртку, темные штаны, ботинки, возможно, белую шапку или другого цвета шапку. Носил очки.