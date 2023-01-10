Год начался с техническим госбюджетом, однако прибавка к зарплате политиков уже рассчитана, благодаря решению прошлого Сейма. Наибольший прирост зарплаты - именно у председателя Сейма, он составил 74%, таким образом, она достигнет неполных 8000 евро до уплаты налогов. Передаче Šodienas jautājums Латвийского телевидения повышение зарплат объяснил председатель Сейма Эдвард Смилтенс.
На 74% больше! Смилтенс объяснил, насколько обоснованно повышение зарплат политиков
Несмотря на то, что были обещаны дискуссии о повышении зарплат чиновников, некоторые партии, в том числе "Объединенный список", не призвали пересмотреть значительное их повышение, принимая во внимание низкую оплату труда в других отраслях.
Смилтенс пояснил, что единая система оплаты труда - возможно, не выполненная прошлым Сеймом и правительством работа.
"Нам нужно позаботиться, чтобы зарплата была конкурентоспособной, в том числе и в Сейме. Зарплаты работникам Сейма не повышались 10 лет", - прокомментировал он. У работников в госсекторе зарплаты на 22-44% меньше, если сравнивать с работниками частного сектора.
"В контексте бюджета мы боремся за зарплаты как медиков, так и сотрудников МВД и работников Сейма", - отметил политик "Объединенного списка". По его мнению, эти процессы в переговорах о создании госбюджета проходят удачно.
Несмотря на то, что за эти вопросы придется побороться, зарплаты депутатов и других чиновников уже заложены в госбюджет.
Комментируя, соответствует ли повышение зарплаты на 74% нынешней ситуации в стране, он ответил, что на все процессы нужно смотреть систематически.
Всем трем высшим должностным лицам - премьер-министру, президенту и председателю Сейма - установлены равнозначные зарплаты, обосновал Смилтенс.
"Я был на предвыборных дебатах, на которых кандидаты пытались сказать перед лицом общества, что депутаты должны работать за минимальную зарплату или даже сами доплачивать за то, что есть возможность работать в Сейме, объясняя это тем, что работа политика - почетная должность", - вспомнил он.
Политик пояснил, что "если мы хотим создать демократическое, правовое и конкурентоспособное государство, то высшие должности должны быть самыми лучшими".
Он обратил внимание и на качество политической среды. "Чтобы можно было привлекать лучших экспертов, которые бы принимали решения во благо политики, как это происходит в западных странах, должна быть обеспечена и конкурентоспособная оплата труда", - отметил в передаче LTV председатель Сейма.
Как пояснил Смилтенс, это история не о чиновниках, а о системе в целом, чтобы в госуправление попадали самые сильные и принимались лучшие решения.
С 1 января 2023 года установленная в стране минимальная зарплата составляет 620 евро.
В свою очередь доходы Эдварда Смилтенса в декабре 2022 года составляли 3578,18 евро в месяц, а с января 2023 года они выросли, достигнув почти 8000 евро. Высокий прирост связан с тем, что ранее зарплаты депутатов были заморожены.
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