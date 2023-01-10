На 74% больше! Смилтенс объяснил, насколько обоснованно повышение зарплат политиков

Всем трем высшим должностным лицам - премьер-министру, президенту и председателю Сейма - установлены равнозначные зарплаты, обосновал Смилтенс.

"Я был на предвыборных дебатах, на которых кандидаты пытались сказать перед лицом общества, что депутаты должны работать за минимальную зарплату или даже сами доплачивать за то, что есть возможность работать в Сейме, объясняя это тем, что работа политика - почетная должность", - вспомнил он.

Политик пояснил, что "если мы хотим создать демократическое, правовое и конкурентоспособное государство, то высшие должности должны быть самыми лучшими".

Он обратил внимание и на качество политической среды. "Чтобы можно было привлекать лучших экспертов, которые бы принимали решения во благо политики, как это происходит в западных странах, должна быть обеспечена и конкурентоспособная оплата труда", - отметил в передаче LTV председатель Сейма.

Как пояснил Смилтенс, это история не о чиновниках, а о системе в целом, чтобы в госуправление попадали самые сильные и принимались лучшие решения.

С 1 января 2023 года установленная в стране минимальная зарплата составляет 620 евро.

В свою очередь доходы Эдварда Смилтенса в декабре 2022 года составляли 3578,18 евро в месяц, а с января 2023 года они выросли, достигнув почти 8000 евро. Высокий прирост связан с тем, что ранее зарплаты депутатов были заморожены.