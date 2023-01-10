Видео ⟩ Уже много лет не вводятся оплачиваемые государством средства контрацепции. Почему?

Общество Papardes zieds еще семь лет назад призывало оплачивать контрацепцию тем женщинам, у которых нет для этого средств и достаточного понимания.

Меняли созывы парламента, должностные лица и бюджеты, но год за годом для этой цели средств не находилось.

По оценкам, в Латвии как минимум 2000 женщин группы социального риска, которым не хватает денег или знаний об использовании контрацепции.

В результате - насилие над нежеланными детьми в семье, подростковая беременность и аборты, на которые женщины в отчаянии даже берут деньги в быстрый кредит, продолжая катиться по нисходящей спирали бедности.

"Латвия - практически единственная страна в Европе, где ни одна женщина не пользуется бесплатными противозачаточными средствами, и это многое говорит об отношении. Мы не можем говорить только о плане возрождения, где речь только о минимизации детей в группах социального риска, если параллельно не думаем об образовании и о контрацепции. Это взаимосвязанные понятия.

Возрождение народа - для нас приоритет, а без женщин, здоровых женщин, у нас не будет деток", - сказала председательница Papardes zieds Ивета Келле.

Чтобы обеспечить контрацепцией уже в этом году, необходим 1,1 млн евро. Министерство здравоохранения включила это в свой список приоритетов. Проблема лишь в том, что список длинный.