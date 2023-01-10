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Видео ⟩ Уже много лет не вводятся оплачиваемые государством средства контрацепции. Почему?

rus.tvnet.lv
Уже много лет не вводятся оплачиваемые государством средства контрацепции. Почему?
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Chiociolla/Shutterstock

Уже годами обещанная, но все еще не введенная задумка об оплаченной государством контрацепции "застряла". Это обошлось бы примерно в миллион евро, но избавило бы от трагедий нежеланных детей. Этот план также входит в список приоритетов Министерства здравоохранения, но сложно прогнозировать, хватит ли у нового созыва правительства смелости и желания его поддержать, сообщает TV3.

Общество Papardes zieds еще семь лет назад призывало оплачивать контрацепцию тем женщинам, у которых нет для этого средств и достаточного понимания. 

Меняли созывы парламента, должностные лица и бюджеты, но год за годом для этой цели средств не находилось. 

По оценкам, в Латвии как минимум 2000 женщин группы социального риска, которым не хватает денег или знаний об использовании контрацепции. 

В результате - насилие над нежеланными детьми в семье, подростковая беременность и аборты, на которые женщины в отчаянии даже берут деньги в быстрый кредит, продолжая катиться по нисходящей спирали бедности.

"Латвия - практически единственная страна в Европе, где ни одна женщина не пользуется бесплатными противозачаточными средствами, и это многое говорит об отношении. Мы не можем говорить только о плане возрождения, где речь только о минимизации детей в группах социального риска, если параллельно не думаем об образовании и о контрацепции. Это взаимосвязанные понятия.

Возрождение народа - для нас приоритет, а без женщин, здоровых женщин, у нас не будет деток", - сказала председательница Papardes zieds Ивета Келле. 

Чтобы обеспечить контрацепцией уже в этом году, необходим 1,1 млн евро. Министерство здравоохранения включила это в свой список приоритетов. Проблема лишь в том, что список длинный.

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