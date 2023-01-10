Автомобильную аварию с летальным исходом в 11:30 в пятницу, 6 января, вызвал мужчина, севший за руль в состоянии опьянения. После произошедшего он сбежал с места ДТП, сообщает передача Degpunktā.
Пассажира выбросило из машины: подробности смертельного ДТП в Лиепупской волости
Пассажира выбросило из машины: подробности смертельного ДТП в Лиепупской волости
Молодого человека, севшего за руль Volkswagen Golf без прав и сильно пьяным, жители Лиепупской волости знают. Парень и его семья любят выпить, окружающие подозревают, что он употреблял и наркотики.
Утром за рулем машины его заметил местный житель Эрик.
Автомобиль попал в аварию на дороге Лиепупе - Стуриши. По словам местных жителей, видевших, что произошло, мужчину, которого выбросило из транспортного средства в момент ДТП, сначала не могли даже опознать.
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