Пассажира выбросило из машины: подробности смертельного ДТП в Лиепупской волости

Молодого человека, севшего за руль Volkswagen Golf без прав и сильно пьяным, жители Лиепупской волости знают. Парень и его семья любят выпить, окружающие подозревают, что он употреблял и наркотики.

Утром за рулем машины его заметил местный житель Эрик.

Автомобиль попал в аварию на дороге Лиепупе - Стуриши. По словам местных жителей, видевших, что произошло, мужчину, которого выбросило из транспортного средства в момент ДТП, сначала не могли даже опознать.

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