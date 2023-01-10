NYT: Битва за Бахмут заставила власти Украины сменить философию

Президент Украины Владимир Зеленский до недавнего времени открыто заявлял, что не уверен, стоили ли бои за Северодонецк и Лисичанск потерь на уровне примерно 100 солдат в день,

напоминает издание.

Однако оборона Бахмута, который также сильно пострадал, теперь стала символом борьбы Украины против оккупационных сил России. По мнению аналитиков, тактическая ценность этого города под большим сомнением, но сейчас битва, ставшая самой продолжительной в войне, имеет большое стратегическое значение для обеих сторон, а сложившаяся ситуация на этом участке фронта вынуждает украинскую армию изменить стратегию.

В других крупных сражениях этой войны украинской армии удавалось избегать прямых столкновений, успешно маневрируя и применяя западное дальнобойное оружие, чтобы заставить Россию отступить.

Сейчас украинскому командованию приходится учитывать новые реалии со стороны РФ, а именно - массой живой силы россиян, идущей в лобовые атаки.

До войны в Бахмуте проживало около 100 тысяч жителей, а сейчас осталось только 7 тысяч. Однако для России, давно не показывающей крупных успехов на фронтах, взятие Бахмута имело бы большое психологическое значение, отмечает NYT.

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