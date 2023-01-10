Клиническая университетская больница Паула Страдиня (PSKUS) достигла соглашения о расходах на перезахоронение и возмещении морального вреда семьям, тела чьих умерших близких были перепутаны в морге учреждения.
Перепутанные тела в морге "Страдиня": больница договорилась с семьями
Точную сумму в больнице не назвали. В настоящее время продолжается внутреннее расследование произошедшего. Выявляются обстоятельства дела, причастные к нему лица и возможные недостатки в рабочем процессе. По результатам проверки руководство больницы оценит действия причастных сотрудников, а также возможные причины ошибки.
В PSKUS указали, что внутренние проверки - длительный процесс, но затягивать не следует, ведь после подведения выводов необходимо еще провести обучение сотрудников.
В настоящее время больница видит необходимость в различных улучшениях. В первую очередь это касается скорости, с которой родственники умершего приезжают для оформления документов. "Посмотрим, можно ли дополнительно внедрить какие-то электронные системы для улучшения хода процесса", - заявили в больнице.
Что касается помещений морга, то в больнице сообщили, что в этом году планируется капитальный ремонт здания Института патологии. Учитывая улучшение инфраструктуры PSKUS и процессы развития, это здание будет реконструировано первым.
На прошлой неделе после получения разрешения была проведена эксгумация ранее захороненной женщины, в результате чего родственники опознали свою родственницу и смогли похоронить своих близких.
Несмотря на это, у двух умерших женщин были взяты образцы ДНК для экспертизы. Результаты на данный момент неизвестны, но следствие по уголовному процессу продолжается.
Как сообщалось, в декабре в больницу доставили женщину, спасти которую не удалось. После Рождества были запланированы похороны, но только на кладбище стало ясно - в гробу находится тело не умершей родственницы, а другое, однако одетое в одежду, предназначенную для нее.
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