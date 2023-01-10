Латвии грозят наводнения: министерство созывает совещание

По информации LVĢMC, во многих местах по всей Латвии остаются затопленными поймы и низовья рек, на некоторых участках у рек затоплены более обширные территории.

В Плявиньском водохранилище и вдоль течения Даугавы над ним объявлен оранжевый уровень опасности, в других частях Латвии - желтый уровень. Разлившаяся из рек вода замерзла.

Наиболее сложная ситуация в настоящее время в Плявиньском водохранилище Даугавы и вдоль течения реки над ним. После предыдущей оттепели сильный мороз способствовал образованию и движению шуги почти по всему течению Даугавы.

В выходные дни вблизи Плявиняс интенсивно уплотнялись массы льда и шуги, постепенно заполняя водохранилище. Образование и скопление шуги продолжается, уровень воды в Даугаве возле Екабпилса продолжает подниматься.

Ожидается, что у Екабпилса будет превышена отметка уровня воды, соответствующая очень высокому уровню, или оранжевому предупреждению. В результате будут затоплены более обширные территории вокруг Екабпилса.

Из верховьев реки продолжает поступать шуга, завтра уровень воды с тенденцией к повышению также начнет колебаться у Ерсики. Не исключено, что в Плявиньском водохранилище повторно начнется движение льда.

В низовьях Огре сохраняется высокий уровень воды и образовался ледяной покров, шуга поступает из верхнего течения реки, скапливается и уплотняется поверх слоя льда.

В Лиелупе уровень воды повышен и продолжает подниматься, затапливаются поймы и низины.

В ближайшие дни в Латвию с запада придет оттепель, снег и лед будут таять. Новообразованный ледовый покров непрочен, поэтому на наиболее стремительных участках рек начнется движение льда, будут образовываться новые уплотнения, и уровень воды снова поднимется.