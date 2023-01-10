Посол США: безопасность Латвии - это и безопасность США

Как сообщили в пресс-службе Сейма, Карвайл отметил, что Латвия и США - близкие друзья, которых объединяют общие демократические ценности. Посол также подтвердил понимание Соединенными Штатами ситуации с безопасностью в регионе.

"Нам нужно укреплять обороноспособность и быть готовыми ко всему, потому что НАТО - это мы", - подчеркнул Смилтенс. Посол прибыл в парламент с прощальным визитом.

При обсуждении войны, развязанной Россией на Украине, спикер Сейма отметил, что "в результате путинской преступной войны международное сообщество в целом отбросило любые сомнения и твердо выступает за защиту своих общих ценностей и образа жизни".

Спикер Сейма и посол также обсудили планируемое создание службы государственной обороны, а также цель Латвии по увеличению инвестиций в оборону. Смилтенс от имени латвийского общества и парламента поблагодарил посла за его личный вклад в укрепление отношений между двумя странами.

Сегодня спикер Сейма также встретился с послом Греции в Латвии Эфтимиосом Эфтимьядосом. "У Латвии и Греции очень хорошие взаимоотношения. Мы также являемся близкими союзниками в Европейском союзе и НАТО", - сказал Смилтенс в беседе, подчеркнув, что перед обеими странами стоят общие задачи. В настоящее время особенно важно объединиться, "чтобы как можно эффективнее оказывать помощь Украине и остановить Россию", заявил спикер Сейма.

Обсуждая возможности активизации сотрудничества между Латвией и Грецией в сфере экономики, Смилтенс особо выделил сферу новых технологий, в том числе биотехнологии. "Нам необходимо найти новые возможности для сотрудничества, чтобы сохранить уровень благосостояния населения в это непростое время, а также иметь возможность укреплять оборону", - подчеркнул спикер Сейма. Посол согласился с этим, особо подчеркнув необходимость сотрудничества в укреплении безопасности энергоснабжения.

В беседе с послом Греции Смилтенс также отметил намерение Латвии увеличить инвестиции в оборону и создать службу государственной обороны.