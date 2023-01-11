Эвакуированы пять человек. В Екабпилсском крае затопило несколько домов

Минувшей ночью служба получила информацию от Екабпилсской муниципальной полиции о том, что в Салской волости затопляется территория трехэтажного многоквартирного жилого дома.

На месте происшествия было установлено, что проезжая часть затоплена и уровень воды продолжает стремительно подниматься. Жители были проинформированы о потенциальной опасности и необходимости эвакуации. Спасатели эвакуировали двух человек, остальные жильцы дома от эвакуации отказались. От эвакуации отказались также жители соседнего двухэтажного дома.

Тем временем на острове Сака из-за сдвига ледяного затора ночью были затоплены многоквартирные дома в Гравани, дачи и территория автобусного парка, сообщили в Екабпилсском самоуправлении. Жители Сакского острова эвакуировали свой скот.

Как сообщалось во вторник, в Салской волости спасатели эвакуировали трех человек из двух домов на лодке и спасательном плоту, а жилец третьего дома от эвакуации отказался.

Во вторник вечером в Крустпилсской волости пожарные-спасатели также спасли находившуюся в затопленной зоне собаку. Жительница дома успела перебраться в безопасное место ранее.

Также сообщалось, что из-за ледяного затора уровень воды на участке Даугавы от Екабпилса до Плявиняс продолжает колебаться, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.