Фото ⟩ M&M’s выпустит пачку конфет только с женскими персонажами

Продажа новых M&M’s начнется в Международный женский день, 8 марта 2023 года.

На новых упаковках изображены три женских персонажа - Коричневая, Зеленая и их новая подруга - Фиолетовая.

Это первый новый персонаж M&M's за более чем десять лет.

Они изображены на упаковке в перевернутом виде, что не случайно. Этот "переворот" символизирует женщин-инфлюенсеров, которые буквально переворачивают и меняют мир.

С сегодняшнего дня и до 15 января M&M's предлагает желающим назвать имена знакомых им женщин, "которые меняют мир и традиционное положение вещей". Отобранные женщины будут представлены на платформах M&M's и получат 10 000 долларов США для "дальнейшего финансирования своего переворота".

Mars объявит шорт-лист претенденток на грант в Международный женский день. "Женщины во всем мире меняют свои представления об успехе и счастье, бросая вызов существующему положению вещей, поэтому мы очень рады возможности выделить и отметить их. И кто поможет нам в этой миссии лучше, чем наши собственные сильные спикеры: Зеленая, Коричневая и Фиолетовая?" - сказал директор по маркетингу Mars Wrigley North America Габриэль Уэсли (цитата издания People).

Фото: https://www.instagram.com/mmschocolate/

В дополнение к грантам M&M's выделяет по 1 доллару с каждой упаковки в честь Международного женского дня (до 500 тыс. долларов) для двух некоммерческих организаций - She Is The Music и We Are Moving the Needle, которые стремятся увеличить долю женщин, работающих в сфере музыки. Также пожертвование в размере 300 000 долларов США будет переведено на счета организаций Female Founder Collective и Geena Davis Institute On Gender In Media.