Фото ⟩ M&M’s выпустит пачку конфет только с женскими персонажами

В дополнение к грантам M&M's выделяет по 1 доллару с каждой упаковки в честь Международного женского дня (до 500 тыс. долларов) для двух некоммерческих организаций - She Is The Music и We Are Moving the Needle, которые стремятся увеличить долю женщин, работающих в сфере музыки. Также пожертвование в размере 300 000 долларов США будет переведено на счета организаций Female Founder Collective и Geena Davis Institute On Gender In Media.