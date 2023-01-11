Кремль: информация о закрытии границ для мужчин - это "диверсия"

"Это обычная информационная утка. Информационная диверсия, скажем так", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Украинская разведка сообщила, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) начала препятствовать выезду мужчин из России с 9 января.

#DIUinforms



‼️ #russian citizens fit for military service (including limited fit for service) were banned from leaving the russian federation since January 9.



🔗 https://t.co/DLeZVHEG0I pic.twitter.com/auxbBBZOhw — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) January 11, 2023

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что российские спецслужбы уже направили всем пограничным ведомствам приказ об ограничении на выезд из страны для мужчин, которых могут призвать в армию.

Спецслужбы Украины ранее также заявляли, что Россия уже в этом месяце объявит новую волну мобилизации, в ходе которой ожидается призыв в армию полумиллиона человек.