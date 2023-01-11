Кремль назвал "информационной диверсией" сообщение Киева о запрете на выезд из России мужчин призывного возраста. Об этом пишет Русская служба BBC.
Кремль: информация о закрытии границ для мужчин - это "диверсия"
"Это обычная информационная утка. Информационная диверсия, скажем так", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
Украинская разведка сообщила, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) начала препятствовать выезду мужчин из России с 9 января.
#DIUinforms— Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) January 11, 2023
‼️ #russian citizens fit for military service (including limited fit for service) were banned from leaving the russian federation since January 9.
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Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что российские спецслужбы уже направили всем пограничным ведомствам приказ об ограничении на выезд из страны для мужчин, которых могут призвать в армию.
Спецслужбы Украины ранее также заявляли, что Россия уже в этом месяце объявит новую волну мобилизации, в ходе которой ожидается призыв в армию полумиллиона человек.
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