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Кремль: информация о закрытии границ для мужчин - это "диверсия"

rus.tvnet.lv
Кремль: информация о закрытии границ для мужчин - это "диверсия"
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Reuters/ScanPix

Кремль назвал "информационной диверсией" сообщение Киева о запрете на выезд из России мужчин призывного возраста. Об этом пишет Русская служба BBC.

"Это обычная информационная утка. Информационная диверсия, скажем так", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Украинская разведка сообщила, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) начала препятствовать выезду мужчин из России с 9 января.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что российские спецслужбы уже направили всем пограничным ведомствам приказ об ограничении на выезд из страны для мужчин, которых могут призвать в армию.

Спецслужбы Украины ранее также заявляли, что Россия уже в этом месяце объявит новую волну мобилизации, в ходе которой ожидается призыв в армию полумиллиона человек.

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