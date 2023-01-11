"Дождь": общение с NEPLP всегда было цивилизованным и формальным

В то же время Дзядко сообщил, что никаких сигналов о том, что разрешение на вещание будет аннулировано в случае нарушений, не поступало. Он пояснил, что NEPLP и другие латвийские организации с первого дня вещания "Дождя" в Латвии шли навстречу сотрудникам канала. Канал ни в коем случае не отказывался от соблюдения установленных законом норм, но сообщил NEPLP, что, например, не сможет вовремя внедрить звуковую дорожку из-за уже упомянутой нехватки финансовых средств.

По словам Дзядко, в NEPLP информацию о задержке звуковой дорожки восприняли с пониманием.

Комментируя причины, по которым Латвия изначально была выбрана для вещания "Дождя", представители канала пояснили, что это было основано на нескольких факторах. Во-первых, Латвия выразила готовность принять иностранных независимых журналистов, а во-вторых, здесь "комфортная среда", то есть большое количество русскоязычных жителей.

На вопрос о разрешении на вещание в Нидерландах представители "Дождя" заявили, что получить его не составило труда.

В ходе заседания комиссии представители "Дождя" неоднократно признали ошибки, допущенные каналом, отметив человеческий фактор. Также, хотя "Дождь" по-прежнему можно смотреть на платформе Youtube, представители канала отметили, что прерывание телевизионной трансляции - это большая потеря как для зрителей, так и для компании.

Дзядко также неоднократно подчеркивал, что "Дождь" не поддерживает войну России на Украине и делает все возможное, чтобы она была остановлена как можно скорее.

Как сообщалось, российская независимая программа "Дождь" решила обжаловать решение NEPLP об отзыве у нее лицензии на вещание. Тем временем, сохранив часть сотрудников и офис в Риге, редакционный центр телеканала "переедет в Амстердам.