Общение российской независимой программы "Дождь" с Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP) всегда было цивилизованным и формальным, заявил в среду главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.
"Дождь": общение с NEPLP всегда было цивилизованным и формальным
Он рассказал, что решение NEPLP об аннулировании лицензии на вещание является непропорциональным, однако, по мнению "Дождя", это не позиция государства, а спор между компанией и NEPLP.
"На наш взгляд, телеканал не представляет угрозы национальной безопасности, и мы рассчитываем, что когда наши аргументы будут услышаны, суд встанет на нашу сторону", - сказал Дзядко.
Предоставить дополнительные комментарии по ходу судебного разбирательства главный редактор "Дождя" не мог.
На вопрос об общении с NEPLP Дзядко заявил, что с весны прошлого года, когда "Дождь" пришел в Латвию, до осени оно осуществлялось посредством писем, звонков и видеозвонков. Осенью общение стало более формальным, что связано с выявленными советом нарушениями.
"Наше общение с NEPLP кажется цивилизованным и абсолютно нормальным", - подчеркнул Дзядко, добавив, что представители канала имели возможность высказаться на заседаниях совета.
Объясняя выявленные нарушения, главный редактор "Дождя" пояснил, что введение звуковой дорожки не представлялось возможным, так как после ухода из России у канала не было достаточной материально-технической базы, включение Украины в карту России, которое имело место в ряде европейских стран, стало результатом ошибки дизайнеров, а наименование русской армии "нашей армией" было риторическим приемом, неотделимым от контекста. Представитель канала указал, что подобные риторические приемы СМИ больше не будет использовать.
В то же время Дзядко сообщил, что никаких сигналов о том, что разрешение на вещание будет аннулировано в случае нарушений, не поступало. Он пояснил, что NEPLP и другие латвийские организации с первого дня вещания "Дождя" в Латвии шли навстречу сотрудникам канала. Канал ни в коем случае не отказывался от соблюдения установленных законом норм, но сообщил NEPLP, что, например, не сможет вовремя внедрить звуковую дорожку из-за уже упомянутой нехватки финансовых средств.
По словам Дзядко, в NEPLP информацию о задержке звуковой дорожки восприняли с пониманием.
Комментируя причины, по которым Латвия изначально была выбрана для вещания "Дождя", представители канала пояснили, что это было основано на нескольких факторах. Во-первых, Латвия выразила готовность принять иностранных независимых журналистов, а во-вторых, здесь "комфортная среда", то есть большое количество русскоязычных жителей.
На вопрос о разрешении на вещание в Нидерландах представители "Дождя" заявили, что получить его не составило труда.
В ходе заседания комиссии представители "Дождя" неоднократно признали ошибки, допущенные каналом, отметив человеческий фактор. Также, хотя "Дождь" по-прежнему можно смотреть на платформе Youtube, представители канала отметили, что прерывание телевизионной трансляции - это большая потеря как для зрителей, так и для компании.
Дзядко также неоднократно подчеркивал, что "Дождь" не поддерживает войну России на Украине и делает все возможное, чтобы она была остановлена как можно скорее.
Как сообщалось, российская независимая программа "Дождь" решила обжаловать решение NEPLP об отзыве у нее лицензии на вещание. Тем временем, сохранив часть сотрудников и офис в Риге, редакционный центр телеканала "переедет в Амстердам.
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