Фото ⟩ Страшная авария на шоссе Таллинн-Пярну: в больницу доставлены четыре человека

По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что автомобиль Seat выехал на встречную полосу.

В аварии пострадали четыре человека, все они госпитализированы.

Чтобы вытащить одного пострадавшего, спасателям пришлось резать машину. В настоящее время движение на месте аварии перекрыто.