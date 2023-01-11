Рижанку оштрафовали за неявку в суд в связи с происшествием, о котором она не знала

Александр рассказывает, что проблемы начались в ноябре, когда дочери позвонили сотрудники муниципальной полиции и спросили, почему она не является на дачу показаний. В ходе разговора выяснилось, что у женщины статус свидетеля по четырем административным делам, о которых она впервые услышала.

В ответ на слова полицейского семья начала задавать бесчисленные вопросы - по какому именно поводу давать показания и в связи с чем было начато дело.

Мужчина пошел в полицию, и оказалось, что дочь была замешана в очень забавном преступлении.

"Кто-то, как они пишут, возможно, помощник или секретарь моей дочери - сам я не понимаю такого определения, так как у нас нет ни секретаря, ни помощника - разместил у этих контейнеров, как они пишут, "миску для мытья и пылесос". И в четыре разные даты: 4, 6, 8, и 11 июля", - рассказал Александр.

Он осмотрел фотографии, на которых с трудом можно разглядеть мужчину, и пояснил сотруднице полиции, что такого не знает, после чего ушел. Однако спустя какое-то время его и дочь ждал сюрприз - за неявку для дачи показаний был вынесен штраф. Более того, не один, а по 40 евро за каждое из четырех дел. Александр поясняет, что они определенно хотели бы оспорить решение полиции, принятое в октябре, однако такой возможности нет, так как срок оспаривания истек. Мужчина не понимает, почему сотрудники полиции незамедлительно не связались с ними по телефону, чтобы проинформировать его дочь, а сделали это с опозданием в три месяца. Не было и писем в почтовом ящике дочери по ее задекларированному месту жительства.

Муниципальная полиции Риги в свою очередь указывает - попыток связаться было несколько.

Стражи порядка напоминают, что каждый житель должен быть достижим по своему задекларированному месту жительства. Неполучение заказных писем на почте не освобождает от ответственности.

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