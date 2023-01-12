Война в Украине может закончиться в этом году, считает бывший генерал армии США Кевин Райан, который предупредил, что Кремль, вероятно, рассмотрит вопрос о применении ядерного оружия, если Россия потерпит поражение в войне, сообщает издание Insider.
Генерал объяснил, когда Кремль может применить ядерное оружие
Генерал в отставке считает, что Россия применит ядерное оружие, но не допустит поражения в войне. Путин неоднократно угрожал применить ядерное оружие с тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, но генерал считает, что Кремль может серьезно рассмотреть вопрос о применении ядерного оружия, если Украина будет на грани того, чтобы уничтожить российскую армию.
"Если вооруженные силы Украины весной добьются больших успехов и разгромят российскую армию и будут угрожать захватом Крыма, то я думаю, что российская армия и руководство применят ядерное оружие не только для "уничтожения украинских военных объектов", но и для того, чтобы убедить Украину, что если война продолжится, то Украина переживет ядерный холокост", - сказал эксперт.
7 декабря 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что война России в Украине может превратиться в "долгосрочный процесс".
Путин заявил, что Россия не применит ядерное оружие первой ни в одном конфликте.
"Мы не сошли с ума, мы знаем, что такое ядерное оружие", - сказал он.
В своем выступлении Путин также говорил, что Россия обладает самым передовым ядерным оружием в мире, и противопоставлял свою ядерную стратегию стратегии Соединенных Штатов.
Он также отрицал, что российские войска массово дезертировали с поля боя, и утверждал, что армии не нужно будет проводить дополнительную мобилизацию.
Но прежде всего президент обосновывал необходимость "специальной операции".
"Что касается медленного процесса специальной военной операции, то, конечно, это может быть длительный процесс. Но появились новые территории. Это такой важный для России результат. Азовское море стало внутренним морем Россия. Еще Петр I боролся за выход к Азовскому морю", - сказал президент РФ.
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