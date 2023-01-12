Генерал объяснил, когда Кремль может применить ядерное оружие

Генерал в отставке считает, что Россия применит ядерное оружие, но не допустит поражения в войне. Путин неоднократно угрожал применить ядерное оружие с тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, но генерал считает, что Кремль может серьезно рассмотреть вопрос о применении ядерного оружия, если Украина будет на грани того, чтобы уничтожить российскую армию.

"Если вооруженные силы Украины весной добьются больших успехов и разгромят российскую армию и будут угрожать захватом Крыма, то я думаю, что российская армия и руководство применят ядерное оружие не только для "уничтожения украинских военных объектов", но и для того, чтобы убедить Украину, что если война продолжится, то Украина переживет ядерный холокост", - сказал эксперт.

7 декабря 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что война России в Украине может превратиться в "долгосрочный процесс".

Путин заявил, что Россия не применит ядерное оружие первой ни в одном конфликте.