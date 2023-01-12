Оксимирон оштрафован за "призыв к сепаратизму"

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина усмотрела в тексте композиции "Ойда" признаки экстремизма и пожаловалась на артиста. Конкретно она отметила строчки "Ингрия будет свободной".

9 января в Октябрьском суде было назначено заседание по иску прокуратуры Адмиралтейского района Петербурга, требующей запретить песню "Ойда" на территории России и ограничить к ней доступ в стриминговых сервисах. Ни представители медиаплатформ "ВКонтакте", "Яндекс", "Звук", ни сам Оксимирон на заседание не явились. Тогда его перенесли на 7 февраля.

Напомним, в РФ артист признан "иноагентом". В декабре 2022 года Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал Оксимирона на 45 тысяч рублей (около 616 евро) по обвинению в "дискредитации" Вооруженных сил РФ.

В декабре 2022 года Оксимирон объявил о мировом туре, который запланирован на 2023 и 2024 годы. В списках городов есть и Рига.