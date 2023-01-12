Меню латвийцев в 2022-м: что чаще всего заказывали жители?

Хотя о цеппелинах чаще всего мы слышим в Литве, как объясняет Лиса Ристала, руководитель Wolt в странах Балтии, это традиционное блюдо соседней страны наиболее популярно у жителей Даугавпилса. "В целом же до сих пор непревзойденными в меню заказов латвийцев являются как жареная картошка, так и вкусные и сытные блюда, быстро утоляющие голод и не требующие больших затрат. На самый популярный выбор жителей также влияет тот факт, что кебабы и пиццу часто доставляют сети ресторанов, которые охватывают более широкую географию и работают дольше, что позволяет обслужить больше клиентов", - добавляет Ристала.

Однако она подчеркивает, что пользователи платформы не ограничиваются только вариантами быстрого питания и все чаще пробуют предложения различных ресторанов - от традиционных латышских блюд и до кухни Средиземноморья, Украины, Ближнего Востока, Индии, Мексики и других стран. К тому же все больше внимания уделяется местам для завтраков, пекарням, вегетарианским и веганским ресторанам.

В продуктовой корзине - бананы и вода

Также через платформу заказывают продукты для домашней готовки. В 2022 году почти в каждой покупательской корзине латвийца были бананы, а также газированная и негазированная вода. "Так называемые решения доставки "в последнюю минуту" латвийцы в основном используют, когда дома не хватает какого-либо товара повседневного спроса, когда нет времени посетить магазин, нужно подготовиться к празднику или на улице плохая погода. Во всех этих ситуациях латвийцы, как и литовцы и эстонцы, в большинстве случаев не могут обойтись без бананов. Также становятся популярными заказы непродовольственных товаров, например, когда мы хотим порадовать себя или друзей и близких каким-нибудь подарком", - рассказывает Л. Ристала.