В этом году министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич включил в ежегодный государственный доклад о внешней политике выводы о том, что в интересах Латвии добиться поражения России в войне против Украины. Это сочли заслуживающим внимания кремлевские пропагандистские СМИ, которые утверждают, что Латвия провозгласила поражение России одним из приоритетов своей внешней политики, сообщают Латвийские общественные СМИ (LSM).
"Ненависть к России - приоритет". В РФ возмутились докладом о внешней политике Латвии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что действия Латвии демонстрируют "больную, нечеловеческую глупость" и неспособность считать на пару шагов вперед. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик, избранный в российский парламент от Севастополя в оккупированном и аннексированном Крыму, также раскритиковал Латвию.
"Латвия, не имеющая возможности проводить адекватную внешнюю политику, сделала своим приоритетом ненависть к нашей стране. Чем абсурднее и громче заявления ее политиков, тем более важными пешками они себя чувствуют на геополитической шкале", - заявил Белик в интервью пропагандистскому изданию RT.
Белик также утверждает, что Латвия должна сосредоточиться на решении своих внутренних проблем и стабилизации экономики, а не угрожать России, против которой она борется "бесполезными резолюциями" и сносом памятников.
В чем дело?
Каждый год министр иностранных дел Латвии готовит отчет о проделанной и планируемой деятельности в области внешней политики страны и Европейского союза. Во вторник, 10 января, доклад Ринкевича концептуально поддержал и Кабинет министров.
В докладе министр иностранных дел подчеркивает, что неспровоцированная и полномасштабная военная агрессия России против Украины, военные преступления, незаконная аннексия отдельных территорий Украины, а также постоянный шантаж международного сообщества угрозами применения оружия массового уничтожения, ядерной катастрофой или иной техногенной катастрофой оказали существенное влияние на международную повестку дня.
"Россия не скрывает, что, по ее мнению, это конфликт не только с Украиной, но и с Западом в целом. В этих условиях основные цели, определенные внешней политикой Латвии, - обеспечение независимости страны, устойчивая безопасность и общественное благополучие - приобретают еще большее значение", - сказал Ринкевич.
Он также подчеркнул , что в стратегических интересах Латвии - добиться поражения России в войне против Украины и восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.
Ринкевич также отмечает, что поражение России должно восстановить функционирующий и основанный на правилах мировой порядок и предотвратить повторение подобных преступлений агрессии в будущем.
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