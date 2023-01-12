Официальный представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что действия Латвии демонстрируют "больную, нечеловеческую глупость" и неспособность считать на пару шагов вперед. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик, избранный в российский парламент от Севастополя в оккупированном и аннексированном Крыму, также раскритиковал Латвию.

"Латвия, не имеющая возможности проводить адекватную внешнюю политику, сделала своим приоритетом ненависть к нашей стране. Чем абсурднее и громче заявления ее политиков, тем более важными пешками они себя чувствуют на геополитической шкале", - заявил Белик в интервью пропагандистскому изданию RT.

Белик также утверждает, что Латвия должна сосредоточиться на решении своих внутренних проблем и стабилизации экономики, а не угрожать России, против которой она борется "бесполезными резолюциями" и сносом памятников.

В чем дело?

Каждый год министр иностранных дел Латвии готовит отчет о проделанной и планируемой деятельности в области внешней политики страны и Европейского союза. Во вторник, 10 января, доклад Ринкевича концептуально поддержал и Кабинет министров.