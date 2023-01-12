Депутаты Рижской думы вышли из партии "Консервативные"

О своих дальнейших политических планах фракция проинформирует на отдельной пресс-конференции, о которой будет объявлено в ближайшие дни.

"Консервативные", не преодолевшие 5-процентный барьер на последних выборах в Сейм, теперь лишены влияния и в Рижской думе. Первоначально у этой партии было четыре депутата в Рижской думе, из которых сейчас остался только один - Валтер Бергс, который вышел из фракции, но остается в партии.