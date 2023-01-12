Трое депутатов Рижской думы, избранных по списку партии "Консервативные", решили выйти из партии. Об этом агентству LЕТА сообщил руководитель бюро вице-мэра Линды Озолы Каспар Адиянс.
Депутаты Рижской думы вышли из партии "Консервативные"
Депутаты Рижской думы вышли из партии "Консервативные"
Из партии вышли вице-мэр Риги Озола, а также депутаты Янис Озолс и Давис Сталтс.
Депутаты обязались продолжать работу в составе фракции и работать в правящей коалиции Рижской думы.
О своих дальнейших политических планах фракция проинформирует на отдельной пресс-конференции, о которой будет объявлено в ближайшие дни.
"Консервативные", не преодолевшие 5-процентный барьер на последних выборах в Сейм, теперь лишены влияния и в Рижской думе. Первоначально у этой партии было четыре депутата в Рижской думе, из которых сейчас остался только один - Валтер Бергс, который вышел из фракции, но остается в партии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова