"Если до 1 сентября мы должны рассмотреть заявления всех 25 тысяч граждан России о продлении вида на жительство (ВНЖ) в Латвии, то ни теоретически, ни практически эта задача не может быть выполнена и может затянуться на несколько лет", - заявила в парламентской комиссии руководитель Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Майра Розе, пишет Latvijas avīze.
СМИ: PMLP может не успеть рассмотреть заявления всех граждан России о продлении ВНЖ
В прошлом году Сейм установил, что постоянный вид на жительство будет действовать до 1 сентября 2023 года для граждан России, которые были гражданами Латвии или негражданами Латвии до получения российского гражданства.
Если лица желают повторно получить постоянный вид на жительство, они должны представить свидетельство о владении государственным языком не ниже второй степени базового уровня до 1 сентября.
Это должны сделать граждане России в возрасте от 15 до 75 лет, а их, по данным PMLP, 17 865 человек.
Однако для того, чтобы PMLP могло продлить ВНЖ, ему придется обработать все заявления - как те, где не требуется доказательство знания государственного языка, так и те, где оно требуется. Кроме того, каждого человека проверяют органы госбезопасности, и эти долго. Также следует учитывать, что отказы в выдаче постоянного ВНЖ будут обжаловаться в суде.
Для выполнения данных поправок к закону об иммиграции PMLP необходимо дополнительно 48 сотрудников, на заработную плату которых нужно 2,3 миллиона евро. По словам Розе, пока неизвестно, будут ли выделены эти деньги.
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