"Журналистика на русском для тех, кому ее не хватает". В Риге открылось бюро "Радио Свобода"

Как директор "Радио Свобода" рассказал журналистам на открытии бюро, больше всего изданию сейчас нужно безопасное место для журналистов. "И Рига уже была этим местом для нескольких наших журналистов, которым пришлось покинуть Россию из-за давления на независимые СМИ . Теперь нам кажется, что мы можем создавать здесь наши новые передачи и наш цифровой хаб, который позволит дотянуться до тех русских, которые сталкиваются с онлайн-цензурой. В Риге для этого отличная экосистема, и мы надеемся, что местное общество станет для нас партнером", - заявил Джейми Флай.

По его словам, содержание "Радио Свобода" доступно для русских во всем мире, однако направлено оно главным образом на тех, кто остался в России. Остаться в РФ журналисты не могли: "Это было очень печально для нас и для журналистов, которые работали там много лет. Наше бюро находилось там в течение 31 года. Нас пригласил туда президент Борис Ельцин. И хотя события прошлого года были бурными, мы это предвидели. Давление на нас нарастало еще до полномасштабного вторжения в Украину. Нас объявили иностранным агентом, отдельные журналисты подвергались нападкам. Мы знали, что Кремль выдавит нас из страны".