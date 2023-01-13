В четверг, 12 января, в Риге открылось бюро "Радио Свобода". По словам Джейми Флая, директора радиовещательной организации, которая закрыла свое бюро в России в марте 2022 года, главные цели "Радио Свобода" - журналистика на русском для тех, кому ее не хватает, и борьба с дезинформацией Кремля, сообщает Rus.LSM.
"Журналистика на русском для тех, кому ее не хватает". В Риге открылось бюро "Радио Свобода"
Как директор "Радио Свобода" рассказал журналистам на открытии бюро, больше всего изданию сейчас нужно безопасное место для журналистов. "И Рига уже была этим местом для нескольких наших журналистов, которым пришлось покинуть Россию из-за давления на независимые СМИ. Теперь нам кажется, что мы можем создавать здесь наши новые передачи и наш цифровой хаб, который позволит дотянуться до тех русских, которые сталкиваются с онлайн-цензурой. В Риге для этого отличная экосистема, и мы надеемся, что местное общество станет для нас партнером", - заявил Джейми Флай.
По его словам, содержание "Радио Свобода" доступно для русских во всем мире, однако направлено оно главным образом на тех, кто остался в России. Остаться в РФ журналисты не могли: "Это было очень печально для нас и для журналистов, которые работали там много лет. Наше бюро находилось там в течение 31 года. Нас пригласил туда президент Борис Ельцин. И хотя события прошлого года были бурными, мы это предвидели. Давление на нас нарастало еще до полномасштабного вторжения в Украину. Нас объявили иностранным агентом, отдельные журналисты подвергались нападкам. Мы знали, что Кремль выдавит нас из страны".
Как Джейми Флай рассказал Rus.LSM, в рижском офисе в данный момент работают порядка 40 человек, 25 из которых - люди, работавшие в России, однако недавно были наняты и жители Латвии. Он отметил, что некоторые россияне переехали вместе с семьями.
Прокомментировал директор "Радио Свобода" и ситуацию с телеканалом "Дождь", который Национальный совет по электронным СМИ лишил лицензии на вещание: "Я думаю, что ключевой момент в том, что в каждой стране свои законы и регулирование. Например, мы не будем подавать заявку на лицензию здесь. У нас есть чешская лицензия, которая позволяет нам работать во всем Евросоюзе. Мы серьезно относимся ко всем требованиям".
Говоря об угрозе для русскоязычной журналистики в Латвии, Флай считает, что сигналов к этому нет: "Сегодня я встречался с должностными лицами Латвии, и я не вижу никаких сигналов, что журналистика на русском языке под угрозой в Латвии. Напротив - мы получили большую поддержку и продолжаем ее получать".
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