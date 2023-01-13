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ДНК-экспертиза открыла тайны о происхождении Джулии Робертс

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ДНК-экспертиза открыла тайны о происхождении Джулии Робертс
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Джулия Робертс
Джулия Робертс Фото: Кадр из видео

55-летняя американская актриса Джулия Робертс (Julia Roberts) раскрыла свою семейную тайну: ее всемирно известная фамилия не совсем правильна. Об этом пишет "Фокус" со ссылкой на Page Six.

Во время недавнего эпизода шоу Finding Your Roots Ancestry звезда фильма "Красотка" узнала, что у ее прапрабабушки Роды Саттл Робертс после смерти мужа, Уиллиса Робертса, был роман с женатым мужчиной.

Где-то в 1850-х годах Рода Саттл вышла замуж за мужчину по имени Уиллис Робертс. Таким образом, Джулия носит фамилию Уиллиса, но Уиллис умер в 1864 году. Оказалось, что это произошло за десять лет до того, как женщина родила прадеда Джулии.

С помощью архивов ДНК и генеалогической работы обнаружилось, что Уиллис "не мог" быть прапрадедом голливудской актрисы. "Мы нашли группу совпадений, связывающих Джулию и ее двоюродного брата с одним человеком - Генри Макдональдом Митчеллом-младшим", - отметил профессор Гарвардского университета Генри Луис Гейтс-младший.

Таким образом, выяснилось, что актриса на самом деле -  Джулия Митчелл.

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