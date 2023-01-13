Sadales tīkls: на затопленных территориях возможно отключение электроснабжения

С наступлением оттепелей поднимется уровень воды в реках - затапливаются поймы и низины, возможно затопление и более широких участков. В зонах затопления также может оказаться под водой инфраструктура электроснабжения, поэтому Sadales tīkls следит за ситуацией и в целях безопасности может временно отключать электроснабжение в опасных зонах.

Наводнения могут затронуть и жилые дома, поэтому Sadales tīkls напоминает об индивидуальных мерах безопасности: важно максимально позаботиться о том, чтобы не намокли бытовые электроприборы и электроинсталяция.

Наиболее тревожная ситуация в настоящее время в Екабпилсском крае и его окрестностях, где в Даугаве продолжают скапливаться лед и шуга и затоплены обширные территории, однако Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил до 16 января желтое предупреждение для всей территории страны.

Sadales tīkls напоминает: жителям, заметившим затопленные трансформаторные подстанции, распределительные щиты, размытые опоры или их конструкции, кабели, ни в коем случае нельзя приближаться к отмеченному месту, а немедленно сообщить об опасной ситуации оперативным службам по телефону 112 или на круглосуточную линию Sadales tīkls по телефону 8404. В менее опасных ситуациях о повреждении электросети можно сообщить на сайте sadalestikls.lv - в разделе Pieteikt bojājumu (Сообщить о повреждении).

Компания призывает не забывать о личной безопасности и следить за тем, чтобы во дворе, подвале и других местах, подверженных риску затопления, не находились электроприборы под напряжением, провода, и вовремя прекратить подачу электроэнергии в случае опасности путем отключения электропредохранителей.