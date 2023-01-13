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Министр: взрыв газопровода не вызовет проблем для Латвии

rus.tvnet.lv/LETA
Министр: взрыв газопровода не вызовет проблем для Латвии
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Раймонд Чударс
Раймонд Чударс Фото: Edijs Pālens/LETA

Взрыв газопровода в Литве в настоящее время не вызывает проблем с газоснабжением Латвии, заявил министр климата и энергетики Раймонд Чударс.

При этом министр признал, что Латвия почувствует эту аварию, поскольку это магистральный газопровод, по которому из Клайпеды в Латвию доставляется сжиженный природный газ.

От литовских коллег ожидается точная информация о случившемся и причинах аварии, но, согласно предварительным оценкам, ликвидация последствий аварии ожидается в течение нескольких недель.

Чударс подчеркнул, что, согласно имеющейся у него на данный момент информации из Литвы, это была "техническая авария".

По словам министра, с учетом запасов в Инчукалнском газохранилище и теплой зимы проблем с обеспечением газом Латвии в настоящее время нет.

Как сообщалось, в пятницу в Пасвальском районе Литвы взорвался магистральный газопровод, обслуживаемый компанией Amber Grid, по которому газ транспортируется и в Латвию.

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