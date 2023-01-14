"Хочу это забыть". Принц Гарри пожалел, что увидел постельные сцены с Меган Маркл

В своей книге принц признался, что посмотрел эпизод сериала, в котором героиня Меган Рэйчел и персонаж Майк, которого играет актер Патрик Джей Адамс, впервые занимаются сексом в офисном помещении для хранения файлов.

Он даже пошутил, что готов пройти электрошоковую терапию, лишь бы забыть увиденное.

Видео: Меган Маркл и Патрик Джей Адамс в сериале "Форс-мажоры" (Suits)

В начале отношений Гарри и Меган в 2016 году актриса продолжала съемки в "Форс-мажорах" на телеканале Fox. Как утверждает принц в своих мемуарах, в съемочный процесс вмешались представители Букингемского дворца. Они якобы требовали изменить содержание диалогов, связанных с персонажем Меган.

Долго так продолжаться не могло и Маркл пришлось покинуть сериал. Авторы сценария представили поворот таким образом, что Рэйчел и Майк получили новые предложения о работе и переехали из Нью-Йорка в Сиэтл.

Сериал "Форс-мажоры", однако, всегда будет играть особую роль в жизни Меган, ведь она посвятила ему семь лет своей жизни и считает его команду второй семьей. Исполнители всех главных ролей в телепроекте были приглашены на свадьбу Меган и Гарри в 2018 году. Следует отметить, что приглашений на торжество в Виндзорский замок не получил ни один член настоящей семьи невесты, кроме ее матери Дории.