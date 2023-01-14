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Делегация Сейма в Киеве укрылась в бомбоубежище из-за обстрела города армией РФ

rus.tvnet.lv
Делегация Сейма в Киеве укрылась в бомбоубежище из-за обстрела города армией РФ
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Делегация Сейма в Киеве
Делегация Сейма в Киеве Фото: Saeima/Twitter.com

Делегация Сейма Латвии, которая находится с визитом в Киеве, из-за обстрела украинской столицы армией РФ находится в бомбоубежище, сообщила Lsm.lv журналист Латвийского телевидения Ина Страздиня.​

Как сообщалось, в Киев прибыла делегация во главе со спикером Сейма Эдвардом Смилтенсом.

Утром в субботу, 14 января, в украинской столице прозвучало несколько взрывов, после чего в столице Украины и Киевской области была объявлена воздушная тревога.

Военная администрация города сообщила, что российская армия обстреливают город ракетами. Заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что армия РФ в очередной раз выбрала своей целью объекты инфраструктуры.

Взрывы произошли в Днепровском районе Киева, туда направлены все экстренные службы, сообщил мэр Виталий Кличко, призвав горожан не покидать убежища.

Делегация во главе со спикером Сейма прибыла в Киев 12 января, чтобы выразить поддержку и солидарность украинскому народу. В начале визита председатель Сейма встретился с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, который выразил благодарность Латвии за поддержку Украины и ее народа, в том числе прием украинцев в Латвии.

В визите также принимают участие председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс, председатель комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией Раймонд Бергманис, председатель комиссии по европейским делам Андрис Спрудс и руководитель группы депутатов Сейма по развитию сотрудничества с украинским парламентом Янис Скрастиньш.

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