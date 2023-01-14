Трагедия в Иецаве: под колесами грузовика погибла женщина

Еще одно дорожно-транспортное происшествие с погибшим в пятницу произошло в Кейпенской волости Огрского края, где перевернулся трактор, придавив выпавшего из него водителя. От полученных травм мужчина умер на месте происшествия.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 119 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 12 человек, двое погибли.

В Риге зарегистрировано 68 дорожно-транспортных происшествий, в Земгале 19, в Видземе 11, в Курземе 5 и в Латгале - 16.

Из пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях трое зарегистрированы в Риге, четверо в Земгале, по одному в Видземе и четверо в Латгале.

В ДТП в Риге и Земгале пострадал один пешеход, в Латгале - двое. В аварии в Риге также пострадал один велосипедист.