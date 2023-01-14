В пятницу, 13 января, в Иецаве на ул. Ригас грузовик Renault Midlum, двигаясь задним ходом, совершил наезд на женщину. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте происшествия, сообщила агентству LЕТА представитель Государственной полиции Илзе Юревица.
Трагедия в Иецаве: под колесами грузовика погибла женщина
Еще одно дорожно-транспортное происшествие с погибшим в пятницу произошло в Кейпенской волости Огрского края, где перевернулся трактор, придавив выпавшего из него водителя. От полученных травм мужчина умер на месте происшествия.
За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 119 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 12 человек, двое погибли.
В Риге зарегистрировано 68 дорожно-транспортных происшествий, в Земгале 19, в Видземе 11, в Курземе 5 и в Латгале - 16.
Из пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях трое зарегистрированы в Риге, четверо в Земгале, по одному в Видземе и четверо в Латгале.
В ДТП в Риге и Земгале пострадал один пешеход, в Латгале - двое. В аварии в Риге также пострадал один велосипедист.
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