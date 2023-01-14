Галерея ⟩ "Украина раскрыла сердца латвийцев": вице-мэр Риги передал Киеву рижские автобусы

Ратниекс, передавая автобусы, подчеркнул: "Это война не только за Украину, это борьба за всю Европу. Мы надеемся, что подаренные Ригой автобусы станут полезной поддержкой в ​​этой борьбе. Украинцы - смелая и особенная нация, сумевшая открыть сердца латвийцев и всего мира. Я уверен, что Украина победит в этой войне. Рига есть и всегда будет с Украиной!"

Мэр Киева Виталий Кличко выразил благодарность Риге за ее неустанную поддержку, а также выразил желание как можно скорее посетить Ригу. Мэру Киева лично вручили электрогенератор, изготовленный супружеской парой из Риги, и подаренные вязаные шерстяные носки.

Во время визита в Украину вице-мэр Риги также посетил Бородянку, Бучу и Ирпень - города, сильно пострадавшие во время оккупации российской армией. Также в Киеве Эдвард Ратниекс встретился с заместителем Киевского городского головы Петром Оленичем, который представил цифровые решения, разработанные Киевом и получившие международное признание. Вице-мэр Киева в благодарность за многолетнюю поддержку выразил готовность подарить Риге цифровые решения, созданные в столице Украины.

Как сообщалось, в декабре прошлого года Рижская дума приняла решение передать Киеву еще 10 автобусов общественного транспорта в дополнение к 11 автобусам, которые прибыли в столицу Украины в апреле 2022 года. С 28 по 30 декабря рижан призывали передать киевлянам продукты питания и средства гигиены, одеяла, теплую одежду и корм для животных. Всего было пожертвовано 50 тонн необходимых вещей на сумму около 200 000 евро.

О безопасности автобусов в пути из Риги в Киев следили полицейские из Латвии, Литвы и Польши.