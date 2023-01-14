Фото ⟩ Россия ударила по жилому дому в Днепре: погибли 30 человек

Предположительно, в дом попала российская ракета X-22. По одной из версий, которую высказали российские прокремлевские блогеры и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, перед этим ракету сбила украинская ПВО. Украинские военные отвергли эту версию - они заявили, что не имеют средств, позволяющих сбивать ракеты такого типа.

Минобороны РФ все еще не прокомментировало попадание ракеты в жилой дом, но опубликовало в своем Telegram-канале фото с ракетой и надписью: "Заряжаем по полной". Официальные российские СМИ не рассказывают о взрыве дома в Днепре.

В шести областях Украины повреждены энергетические объекты

Глава Ивано-Франковской области Светлана Онищук пишет, что в Ивано-Франковской области на западе Украины российские ракеты попали по объекту энергетической инфраструктуры. Пострадавших нет.

Одесская администрация сообщает, что осколками ракет повреждены объекты транспортной инфраструктуры, задействованные в выполнении международного зернового соглашения.

Во Львовской области ракета попала по объекту критической инфраструктуры, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Возможны перебои в снабжении светом и водой. Оставайтесь в укрытиях. Угроза продолжается", - пишет Козицкий.

Глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил о двух попаданиях в объекты критической инфраструктуры. В настоящее время в регионе происходят аварийные отключения электроэнергии. На месте работают экстренные службы. В Харькове не работает метро.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, российские войска обстреливали энергетические объекты в шести областях - Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской. В большинстве из них введены аварийные отключения.

Реакция президента Украины на обстрел дома в Днепре

Владимир Зеленский опубликовал видео разрушенной обстрелом жилой многоэтажки в Днепре и прокомментировал обстрел.

"Вечная память всем, чьи жизни унес русский террор", - написал Зеленский.

Он сообщил, что разбор завалов продолжается, и пообещал найти "всех причастных к этому террору".

"Все понесут ответственность. Максимальную", - написал он.