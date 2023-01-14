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ВИДЕО ⟩ Смотрите, как в Европу прибывают сотни единиц боевой техники США

rus.postimees.ee
Смотрите, как в Европу прибывают сотни единиц боевой техники США
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Военная техника США
Военная техника США Фото: Скриншот с видео

В среду, 11 января, в голландский порт Флиссинген прибыло большое количество американской военной техники. Об этом сообщает Rus.Postimees со ссылкой на издание The Sun.

В рамках усиления восточного фланга НАТО, эта техника направится в Литву и Польшу. 

Поставка включает большое количество танков M-1 Abrams и боевых машин Bradley из боевой группы 2-й бригады 1-й кавалерийской дивизии в Форт-Худе, штат Техас.

Вооруженные силы Нидерландов помогают с морской безопасностью и охраняют территорию порта, где будут размещены транспортные средства, прежде чем они продолжат движение на восток.

Видео: Военная техника США

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