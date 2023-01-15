Фото ⟩ Глава Екабпилсского края: Мы ищем, как обмануть течение Даугавы

"Делаем мелочи, но, может быть, в какой-то момент нам удастся сдвинуть массу льда. Если бы мы знали, какая из работ даст результат, мы бы это сделали. Сейчас мы ищем все возможные варианты. Подъехать к Даугаве нельзя, потому что она вышла из берегов. Мы думаем, как обмануть течение, чтобы оно повернуло, гидрологи изучают это. Летают дроны и смотрят, как и куда можно сдвинуть лед", - сказал Рагайнис.