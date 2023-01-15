Чтобы заставить лед двигаться, разыскиваются возможности "обмануть" течение Даугавы, рассказал глава Екабпилсского края Райвис Рагайнис.
Фото ⟩ Глава Екабпилсского края: Мы ищем, как обмануть течение Даугавы
Ночь в Екабпилисе прошла относительно спокойно, уровень воды в Даугаве упал в среднем на 20 сантиметров, но ледяная масса не сдвинулась с места. Снижение уровня воды Рагайнис объясняет как ее стеканием в более низкие места, так и результатом проделанных работ. Между тем, больше всего от наводнения пострадала верхняя часть улицы Плявиню, Межрупниеки.
Защитная дамба города пережила ночь. В муниципалитете состоялось собрание строителей о том, как действовать. В момент разлива Даугавы давление на плотину уменьшилось - ледяная масса немного осела, так как вода прошла по лугам, дворам и другим низким местам. Однако "ледяная масса не хочет идти вперед". Гидрологи также предупреждают, что плотина все время подмокает и поэтому остается более слабой, сказал глава муниципалитета.
Галерея: Наводнение в Екабпилсе. 15 января
"Делаем мелочи, но, может быть, в какой-то момент нам удастся сдвинуть массу льда. Если бы мы знали, какая из работ даст результат, мы бы это сделали. Сейчас мы ищем все возможные варианты. Подъехать к Даугаве нельзя, потому что она вышла из берегов. Мы думаем, как обмануть течение, чтобы оно повернуло, гидрологи изучают это. Летают дроны и смотрят, как и куда можно сдвинуть лед", - сказал Рагайнис.
Некоторые предприниматели привезли собственное оборудование для выполнения работ.
Как сообщалось, в Даугаву у Екабпилса продолжают поступать новые паводковые воды из верховьев реки, затапливая большие площади.
В 21:50 в субботу уровень воды в Даугаве у Екабпилса достиг 8,81 метра над нулевой точкой наблюдательной станции. За ночь уровень воды немного снизился, но все же превышает критический критерий - 8,4 метра.
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