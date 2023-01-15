В Непале разбился самолет с 72 людьми на борту. Не менее 40 человек погибли

Самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, следовавший из Катманду в Покхару, разбился и загорелся при посадке.

В самолете находились 68 пассажиров, в том числе не менее 15 иностранцев, а также четыре члена экипажа.

Сотни военных задействованы в спасательных работах на месте крушения возле аэропорта популярного у туристов города.

"Мы ожидаем найти больше тел", - сказал агентству Reuters представитель армии, добавив, что самолет "разбился на куски".

Среди пассажиров были 53 гражданина Непала, пять граждан Индии, четыре гражданина России и два гражданина Южной Кореи, а также по одному гражданину Ирландии, Австралии, Аргентины и Франции.