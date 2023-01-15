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В Непале разбился самолет с 72 людьми на борту. Не менее 40 человек погибли

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В Непале разбился самолет с 72 людьми на борту. Не менее 40 человек погибли
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В Непале разбился самолет с 72 людьми на борту. Не менее 40 человек погибли
В Непале разбился самолет с 72 людьми на борту. Не менее 40 человек погибли Фото: EPA/Scanpix

В центральной части Непала разбился самолет с 72 людьми на борту, сообщили официальные лица, добавив, что на данный момент обнаружено не менее 40 тел погибших.

Самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, следовавший из Катманду в Покхару, разбился и загорелся при посадке.

В самолете находились 68 пассажиров, в том числе не менее 15 иностранцев, а также четыре члена экипажа.

Сотни военных задействованы в спасательных работах на месте крушения возле аэропорта популярного у туристов города.

"Мы ожидаем найти больше тел", - сказал агентству Reuters представитель армии, добавив, что самолет "разбился на куски".

Среди пассажиров были 53 гражданина Непала, пять граждан Индии, четыре гражданина России и два гражданина Южной Кореи, а также по одному гражданину Ирландии, Австралии, Аргентины и Франции.

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