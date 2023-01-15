Наиболее видные пропагандисты Кремля активно участвуют в кампании по освобождению своего коллеги из Рижской центральной тюрьмы. В первые дни года Служба госбезопасности (VDD) задержала гражданина Латвии, редактора российского СМИ Sputnik Lietuva Марата Касема, приехавшего в Ригу из Москвы. Суд арестовал его в рамках расследования возможного нарушения санкций Евросоюза. Адвокат Касема обжаловал задержание, сообщает в воскресенье вечером, 15 января, программа LTV de facto.
Кремлевские пропагандисты защищают арестованного в Риге коллегу
32-летний Касем родился и вырос в Латвии. Как можно сделать вывод из его социальных сетей, он получил латвийское гражданство в порядке натурализации, но своей родиной называет Россию. Окончил Московский университет дружбы народов.
10 лет назад Марат Касем попытал счастья в латвийской политике. Он баллотировался в думу Саласпилса от партии "Согласие". Но не был избран. После чего он жестко обругал политических конкурентов и избирателей. То, что сказал Касем, было неприемлемо для партийного руководства, и он был исключен.
В 2018 году Касем безуспешно пытался пройти в Сейм от партии "За альтернативу", находясь на втором месте в списке, после лидера Юрия Журавлева.
В то время Касем уже находился в Москве, работая в российской правительственной медиагруппе "Россия сегодня" редактором агентства Sputnik Lietuva. Именно поэтому Литва занесла Марата Касема в "черный список". В 2019 году его задержали в аэропорту Вильнюса и депортировали.
Марат Касем заявлял, что у него было и российское, и латвийское гражданство.
"Несмотря на то, что я гражданин Латвии, мне помогали сотрудники российского посольства, потому что я на тот момент был гражданином России", - сказал Касем в прошлом году, выступая на форуме в Санкт-Петербурге.
Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) не располагает информацией о наличии у Касема двойного гражданства, и в нынешних обстоятельствах проверить это будет сложно.
До ареста Касем вел как собственные программы, так и выступал для других. Он регулярно брал интервью у Марии Захаровой, пресс-секретаря МИД России, которая включен в санкционные списки Евросоюза и США.
На канале другого пропагандиста, Владимира Соловьева, Касем проанализировал итоги выборов в Сейм, утверждая, что хороший результат Союза зеленых и крестьян можно объяснить тем, что избиратели согласились с заявлениями Айвара Лембергса в 2014 году против НАТО.
"115 тысяч человек считают, что НАТО является оккупационной силой в Латвии, и готовы выразить это в бюллетенях", - заявил Касем.
Председатель Союза зеленых и крестьян Арманд Краузе выступает против такой интерпретации и подчеркивает, что партия поддерживает присутствие сил НАТО в Латвии. "Кремлевские пропагандисты используют любую возможность и цепляются за каждое слово, которое было сказано до вторжения этого террористического государства в Украину", - сказал Краузе.
Касем, по-видимому, является важным винтиком в кремлевской пропагандистской машине, поскольку в его освобождении из тюрьмы были задействованы самые видные деятели российских СМИ. Глава медиаконцерна "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и депортированная из США российский агент Мария Бутина протестовали перед посольством Латвии в Москве.
Кремлевский канал RT, предназначенный для иностранной аудитории, также обратился к этой теме, в том числе с ложными заявлениями о том, что Латвия действует не самостоятельно, а следует указаниям Евросоюза и США.
Представитель МИД Захарова заявила, что Россия попытается добиться освобождения Касема через международные организации. Об этом также пообещали подумать в Госдуме РФ.
С очередными ложными оскорблениями засветился и коммунист Бенес Айо, сообщивший своим подписчикам в Facebook, что Касема определенно "пытали и избивали" в заключении.
В среду, 11 января, в Telegram-канале Касема было опубликовано его письмо из тюрьмы. В нем он сообщал, что еда сносная, рыба вкуснее всего, похудел на 8 кг.
Из разъяснения VDD следует, что Касем как сотрудник Sputnik Lietuva нарушил введенные против России санкции. Запрещено передавать финансово-экономические ресурсы компаниям, находящимся под санкциями, в том числе работать на них.
Между тем, российские СМИ предполагают, что Касему также могут предъявить обвинения в шпионаже, но официального подтверждения этому нет.
"На данный момент у меня нет [такой] информации", - сказал программе министр внутренних дел Марис Кучинскис.
С другой стороны, председатель Комиссии по национальной безопасности Сейма Янис Домбрава не стал отвергать подозрения в шпионаже:
"В отношении этих пророссийских активистов я думаю, что часть из них действовала как агенты влияния, фактически как шпионы, сотрудничая в том числе и с российскими спецслужбами. Пусть спецслужбы а также суд оценивают в каком случае шпионаж был, а в каком нет. Но дело в том что такая сеть агентуры влияния со стороны России развернута во всех странах Балтии, а также во многих европейских странах".
Адвокат Касема, Имма Янсоне, заявила de facto, что ее клиент на этой неделе находился на карантине, поэтому она еще не встречался с ним, но уже обжаловала решение об аресте Касема.
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