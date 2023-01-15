Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) не располагает информацией о наличии у Касема двойного гражданства, и в нынешних обстоятельствах проверить это будет сложно.

До ареста Касем вел как собственные программы, так и выступал для других. Он регулярно брал интервью у Марии Захаровой, пресс-секретаря МИД России, которая включен в санкционные списки Евросоюза и США.

На канале другого пропагандиста, Владимира Соловьева, Касем проанализировал итоги выборов в Сейм, утверждая, что хороший результат Союза зеленых и крестьян можно объяснить тем, что избиратели согласились с заявлениями Айвара Лембергса в 2014 году против НАТО.

"115 тысяч человек считают, что НАТО является оккупационной силой в Латвии, и готовы выразить это в бюллетенях", - заявил Касем.

Председатель Союза зеленых и крестьян Арманд Краузе выступает против такой интерпретации и подчеркивает, что партия поддерживает присутствие сил НАТО в Латвии. "Кремлевские пропагандисты используют любую возможность и цепляются за каждое слово, которое было сказано до вторжения этого террористического государства в Украину", - сказал Краузе.

Касем, по-видимому, является важным винтиком в кремлевской пропагандистской машине, поскольку в его освобождении из тюрьмы были задействованы самые видные деятели российских СМИ. Глава медиаконцерна "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и депортированная из США российский агент Мария Бутина протестовали перед посольством Латвии в Москве.