Видео ⟩ Уже месяц хозяин не убирает оставленную на обочине машину. Что делать?

Ранее полиция сообщала, что на 50-м километре Бауского шоссе водитель автомобиля BMW X5, выполняя обгон, не удостоверившись в безопасности маневра, создал помехи движущейся навстречу Toyota Corolla Verso. В результате чего произошло столкновение.

По данному ДТП возбуждено дело об административном правонарушении, водитель BMW X5 привлечен к административной ответственности, на него наложен штраф. После аварии водитель Toyota Corolla Verso, гражданин Литвы, пообещал эвакуировать машину с места происшествия, однако этого сделано не было.

Полиция направила водителю транспортного средства напоминание о том, что надо срочно решить вопрос эвакуации автомобиля. Спустя месяц после аварии машина все еще стоит на обочине, в опасной близости от проезжей части.

Программа обратилась к самоуправлению Бауского края - начальник полиции Бронислав Островскис признал, что если владелец автомобиля делает вид, что знает про автомобиль, то местная власть должна его убрать. Но в Бауском крае не разработана нормативная база, которая давала бы муниципальной полиции право эвакуировать автомобили, а также нет территории, куда можно было бы переместить неправильно припаркованные или брошенные автомобили.

Команда программы установила, что за месяц автомобиль был частично ограблен ворами.

Видео: Сюжет программы Bez tabu (на латышском языке)