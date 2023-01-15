Пн, 16.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Уже месяц хозяин не убирает оставленную на обочине машину. Что делать?

rus.tvnet.lv
Уже месяц хозяин не убирает оставленную на обочине машину. Что делать?
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Оставленная машина
Оставленная машина Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta

Разбитая машина уже месяц стоит брошенной на обочине Бауского шоссе. Его владелец - гражданин Литвы, который ничего не знает об автомобиле. Водители возмущены бездействием и подчеркивают, что автомобиль угрожает безопасности движения, сообщает программа Bez tabu.

Ранее полиция сообщала, что на 50-м километре Бауского шоссе водитель автомобиля BMW X5, выполняя обгон, не удостоверившись в безопасности маневра, создал помехи движущейся навстречу Toyota Corolla Verso. В результате чего произошло столкновение.

По данному ДТП возбуждено дело об административном правонарушении, водитель BMW X5 привлечен к административной ответственности, на него наложен штраф. После аварии водитель Toyota Corolla Verso, гражданин Литвы, пообещал эвакуировать машину с места происшествия, однако этого сделано не было.

Полиция направила водителю транспортного средства напоминание о том, что надо срочно решить вопрос эвакуации автомобиля. Спустя месяц после аварии машина все еще стоит на обочине, в опасной близости от проезжей части.

Программа обратилась к самоуправлению Бауского края - начальник полиции Бронислав Островскис признал, что если владелец автомобиля делает вид, что знает про автомобиль, то местная власть должна его убрать. Но в Бауском крае не разработана нормативная база, которая давала бы муниципальной полиции право эвакуировать автомобили, а также нет территории, куда можно было бы переместить неправильно припаркованные или брошенные автомобили.

Команда программы установила, что за месяц автомобиль был частично ограблен ворами.

Видео: Сюжет программы Bez tabu (на латышском языке)

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх