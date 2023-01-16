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Максим Галкин прокомментировал ракетный удар по Днепру

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Максим Галкин прокомментировал ракетный удар по Днепру
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Российский комик, шоумен и телеведущий Максим Галкин отреагировал на страшную трагедию, произошедшую в Днепре 14 января.

Максим Галкин, на данный момент покинувший РФ, где он объявлен "иноагентом", в соцсетях опубликовал рисунок разрушенного многоэтажного дома с силуэтом плачущей девушки и написал:

"Днепр. Невыносимо… Невозможно… Комментарии закрываю. Не хочу, чтоб тут боты за деньги резвились и глумились".

Напомним, днем 14 января во время очередного массированного обстрела Россией Украины одна из ракет попала в девятиэтажный жилой дом в Днепре, полностью обрушив один из его сегментов. По последним данным, на месте взрыва найдены тела 35 погибших, в том числе двух детей. Разбор завалов и поиски выживших продолжаются, существуют опасения, что число жертв может еще возрасти.

Ранее Максим Галкин выступил в Дубае. В Сеть попало видео, на котором артист отмечает, что не может оставаться нейтральным, и громко произносит со сцены: "Героям слава!".

Алла Пугачева активно поддерживает супруга, который в первые дни войны выступил с критикой военного вторжения РФ на территорию Украины. Примадонна не раз критически высказывалась в соцсетях о пропутинских знаменитостях (к примеру, Никите Михалкове) и недоброжелателях ее семьи.

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