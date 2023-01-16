Миллионер Юлий Круминьш строит в Юрмале новый отель за 6 млн евро

Миллионер Круминьш рассказал, что решил свои накопления вложить не в какой-нибудь банк, а в дело - инвестировать в очередной проект недвижимости. На это он выделил почти шесть миллионов евро.

"Теперь раз в неделю езжу в Юрмалу, где сейчас на улице Пилсоню, недалеко от гостиницы Hotel Jūrmala Spa, строится еще одно здание с апартаментами Stories", - сказал он.

Участок земли площадью 2000 квадратных метров он купил восемь лет назад на аукционе.

"Я решил, что это будет одно из самых красивых зданий в Юрмале. Я также заказал художнику двухметрового морского конька, чтобы он поместил его на башне как флюгер", - поделился своей гордостью Круминьш.

"В гостинице будет 30 апартаментов - трехкомнатные квартиры, и уже сейчас делаются резервации", - сказал он.

Отвечая на вопрос, как он решил реализовать этот проект в экономически тяжелое время, Круминьш пояснил: "Лучше деньги вложить в какой-нибудь проект, так как рано или поздно снова наступят лучшие времена и вложенные средства окупятся".

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